Навигация на Волге и Дону закроется в первых числах декабря





В Волгоградской области навигация на реках Дон и Волга закроется в первых числах декабря, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на региональное управление МЧС России.

Так, в частности, навигация на реке Дон будет остановлена до весны 1 декабря 2024 года, а навигация на Волге в Волгоградской области прекратится 5 декабря.

Инспекторы ГИМС напоминают волгоградским судоводителям о том, что несоблюдение условий плавания влечет за собой административную ответственность. Штраф за нарушение правил составляет от 5 до 10 тысяч рублей.