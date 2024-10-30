Первый город Волгоградской области ввел турналог с 2025 года





Волжская городская дума установила туристический налог на территории городского округа, который начнет действовать с 1 января 2025 года. Как сообщили V102.RU в городском представительном органе Волгоградской области, на состоявшемся сегодня, 30 октября, заседании депутаты утвердили следующие ставки турналога: Волжская городская дума установила туристический налог на территории городского округа, который начнет действовать с 1 января 2025 года. Как сообщили V102.RU в городском представительном органе Волгоградской области, на состоявшемся сегодня, 30 октября, заседании депутаты утвердили следующие ставки турналога:

в 2025 году - 1 процент от налоговой базы; в 2025 году - 1 процент от налоговой базы;

в 2026 году - 2 процента от налоговой базы; в 2026 году - 2 процента от налоговой базы;

в 2027 году - 3 процента от налоговой базы; в 2027 году - 3 процента от налоговой базы;

в 2028 году - 4 процента от налоговой базы; в 2028 году - 4 процента от налоговой базы;

начиная с 2029 года - 5 процентов от налоговой базы. начиная с 2029 года - 5 процентов от налоговой базы.

Ранее, напомним, депутаты Волгоградской гордумы также намеревались ввести туристический налог еще 16 октября. Однако этот вопрос был тогда исключен из повестки заседания и, по данным информагентства, будет рассмотрен позднее. Ранее, напомним, депутаты Волгоградской гордумы также намеревались ввести туристический налог еще 16 октября. Однако этот вопрос был тогда исключен из повестки заседания и, по данным информагентства, будет рассмотрен позднее.

Отметим, все регионы России с 1 января 2025 года получили право вводить на своих территориях туристический налог. Соответствующие изменения, как указано на сайте ФНС России, внесены в Налоговый кодекс РФ летом этого года. Отметим, все регионы России с 1 января 2025 года получили право вводить на своих территориях туристический налог. Соответствующие изменения, как указано на сайте ФНС России, внесены в Налоговый кодекс РФ летом этого года.

По данным ФНС, туристический налог будет начисляться на всю сумму услуг по временному размещению в отеле или гостинице. Предусмотрен постепенный рост ставок с 1 % от цены проживания в 2025 году до 5% в 2029 году, при этом будет установлен минимальный налог из расчета 100 рублей, помноженные на количество суток проживания. Кроме того, налоговые ставки могут дифференцироваться с учетом сезонности и категории места размещения. По данным ФНС, туристический налог будет начисляться на всю сумму услуг по временному размещению в отеле или гостинице. Предусмотрен постепенный рост ставок с 1 % от цены проживания в 2025 году до 5% в 2029 году, при этом будет установлен минимальный налог из расчета 100 рублей, помноженные на количество суток проживания. Кроме того, налоговые ставки могут дифференцироваться с учетом сезонности и категории места размещения.

В Волгограде платить такой налог будут отели, а также физические лица, предоставляющие недвижимость для проживания. Однако средства будут браться с туристов. В Волгограде платить такой налог будут отели, а также физические лица, предоставляющие недвижимость для проживания. Однако средства будут браться с туристов.





Фото Павла Мирошкина V102.RU