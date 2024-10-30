Происшествия

Охрип и не мог двигаться: в Волгоградской области нашли живым 70-летнего грибника

Происшествия 30.10.2024 14:30
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30.10.2024 14:30


В ГУ МВД России по Волгоградской области рассказали подробности увенчавшихся успехом поисков 70-летнего пенсионера, который 29 октября потерялся в лесу во время сбора грибов. Как рассказали в Главке ИА «Высота 102», мужчина оказался в беспомощном состоянии из-за проблем со здоровьем. 

Уточняется, что найти пожилого человека удалось сотрудникам районного отдела полиции. 

Пожилой мужчина всю ночь провел в лесу. С его слов, он не мог передвигаться из-за того, что имеет хронические заболевания, и к ночи уже не мог ходить из-за боли в ногах, – рассказали в ГУ МВД России по Волгоградской области. – При этом, он слышал, что его ищут и зовут, но не мог отозваться, так как потерял голос. Боль в ногах помешала ему выйти навстречу поисковикам. 

Найти пожилого мужчину смогли лишь днем. По предварительным данным, его здоровью ничего не угрожает. 

Напомним, ранее ИА «Высота 102» радостное известие об обнаружении грибника сообщили в администрации Новоаксайского сельского поселения Октябрьского района. 

В писках принимали участие сотрудники МЧС, волонтеры, местные жители. 

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