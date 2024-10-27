Спорт

«Ротор» сыграет с «Уфой» на выезде 27 октября

Спорт 27.10.2024 06:47
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27.10.2024 06:47


Волгоградский «Ротор» сегодня, 27 октября, в 16-ом туре Первой лиги на выезде сыграет с «Уфой». Начало матча в 13-00 ч., сообщает V102.RU.
 
Обе команды еще в прошлом сезоне выступали во Второй лиге. Башкирский клуб уверенно выиграл весеннюю часть турнира, а «Ротор» с большими трудностями завоевал право выступать в подэлитном дивизионе. Сине-голубые только по результатам победы над «Новосибирском» по сумме двух матчей вышли в Первую лигу. При этом на данный момент «Ротор» выступает удачливее «Уфы» в чемпионате 24-25. На счету волгоградцев 22 очка по итогам 15 встреч. В прошлом туре подопечные Дениса Бояринцева порадовали преданных поклонников, на последних минутах обыграв «КАМАЗ» из Набережных Челнов со счетом 1:0. Победный гол забил вышедший на замену нападающий Дмитрий Лаврищев. Данный выигрыш оказался первым для «Ротора» на своем стадионе за два последних месяца, что добавило положительных эмоций коллективу и болельщикам и улучшило турнирное положение. Сейчас сине-голубые занимают весьма комфортное для новичка лиги седьмое место и находятся недалеко от зоны стыковых матчей за право выхода в Российскую премьер-лигу.
 
«Уфа» располагается в зоне вылета и идет на предпоследней, 17-й позиции. «Горожане» имеют в активе всего 11 баллов. Неудачные результаты, как сообщают СМИ, могут подтолкнуть руководство команды к смене главного тренера Евгения Харлачева. К слову, этот специалист работал в тренерском штабе «Ротора» в 2020 году, а весной прошлого года именно Харлачева на посту главного тренера саратовского «Сокола» сменил Денис Бояринцев, который довел волжан до чемпионства во Второй лиге сезона 22-23. Так что сегодняшняя игра может стать одним из последних шансов для Харлачева сохранить пост наставника «Уфы».
 
«Ротор» в случае победы может приблизиться к лидирующей группе. Поэтому понятны переживания волгоградских болельщиков, которые в очередной раз готовы поддержать свою команду - кто-то очно, а кто-то будет наблюдать за происходящим по трансляции. 
 
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
 
Фото: СК «Ротор» vk.com

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