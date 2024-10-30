Общество

Мизулина анонсировала «большую встречу» с молодежью Волгограда

Общество 30.10.2024 21:20
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30.10.2024 21:20


Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина раскрыла подробности своего визита в Волгоград, о котором ранее уже сообщало ИА «Высота 102». По ее словам, 2 ноября в городе-герое она проведет «большую встречу». 

– Я еду в Волгоград – город, который люблю всем сердцем. И в субботу, 2 ноября, я планирую провести большую встречу с молодежью. Буду очень рада всех вас видеть, – такое послание Мизулина опубликовала в у себя в телеграм-канале. 

Впрочем, где именно пройдет встреча, член Общественной палаты России не уточнила. По данным «Высоты 102», сегодня рассматриваются два варианта площадок, где одновременно могут разместиться тысячи зрителей. 

Скриншот  видео Екатерины Мизулиной / t.me

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