Мизулина анонсировала «большую встречу» с молодежью Волгограда

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина раскрыла подробности своего визита в Волгоград, о котором ранее уже сообщало ИА «Высота 102». По ее словам, 2 ноября в городе-герое она проведет «большую встречу».

– Я еду в Волгоград – город, который люблю всем сердцем. И в субботу, 2 ноября, я планирую провести большую встречу с молодежью. Буду очень рада всех вас видеть, – такое послание Мизулина опубликовала в у себя в телеграм-канале.

Впрочем, где именно пройдет встреча, член Общественной палаты России не уточнила. По данным «Высоты 102», сегодня рассматриваются два варианта площадок, где одновременно могут разместиться тысячи зрителей.

Скриншот видео Екатерины Мизулиной / t.me