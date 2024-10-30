«Красный Октябрь» стал обладателем «Кубка Черного моря»





Футбольная команда волгоградского металлургического завода «Красный Октябрь» завоевала еще один титул в этом сезоне, став победителем турнира по мини-футболу «Кубок Черного моря». Спортивное мероприятие состоялось в городе Сочи.

Участниками стало восемь команд организаций и предприятий из разных отраслей промышленности.

Футбольный клуб «Красный Октябрь» в ходе турнира 5х5 провел пять игр. В финале сборная сразилась с командой «Возрождение» из Адлера, обеспечив себе победу со счетом 7:2 и титул чемпиона.

Как отмечают организаторы, межотраслевой спортивный праздник направлен на сплочение сотрудников и проводится в целях развития корпоративного спорта и продвижения ценности физической культуры и здорового образа жизни в компаниях, организациях и на предприятиях.

В этом году команда металлургического завода стала победителем Объединенной футбольной лиги и турнира Ассоциации мини-футбола Волгоградской области.

Фото предоставлено пресс-службой предприятия.

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