Спорт

«Красный Октябрь» стал обладателем «Кубка Черного моря»

Спорт 30.10.2024 12:14 Реклама
0
30.10.2024 12:14 Реклама


Футбольная команда волгоградского металлургического завода «Красный Октябрь» завоевала еще один титул в этом сезоне, став победителем турнира по мини-футболу «Кубок Черного моря». Спортивное мероприятие состоялось в городе Сочи.
Участниками стало восемь команд организаций и предприятий из разных отраслей промышленности. 
Футбольный клуб «Красный Октябрь» в ходе турнира 5х5 провел пять игр. В финале сборная сразилась с командой «Возрождение» из Адлера, обеспечив себе победу со счетом 7:2 и титул чемпиона. 
Как отмечают организаторы, межотраслевой спортивный праздник направлен на сплочение сотрудников и проводится в целях развития корпоративного спорта и продвижения ценности физической культуры и здорового образа жизни в компаниях, организациях и на предприятиях.
В этом году команда металлургического завода стала победителем Объединенной футбольной лиги и турнира Ассоциации мини-футбола Волгоградской области.
Фото предоставлено пресс-службой предприятия.
Реклама. АО «Корпорация Красный октябрь» ИНН 3459080648, erid: F7NfYUJCUneP3WEq37p3

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
28.10.2024 16:52
Спорт 28.10.2024 16:52
Комментарии

0
Далее
Спорт
28.10.2024 10:37
Спорт 28.10.2024 10:37
Комментарии

0
Далее
Спорт
27.10.2024 20:06
Спорт 27.10.2024 20:06
Комментарии

0
Далее
Спорт
27.10.2024 16:03
Спорт 27.10.2024 16:03
Комментарии

0
Далее
Спорт
27.10.2024 12:40
Спорт 27.10.2024 12:40
Комментарии

0
Далее
Спорт
27.10.2024 06:47
Спорт 27.10.2024 06:47
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.10.2024 16:52
Спорт 26.10.2024 16:52
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.10.2024 13:48
Спорт 26.10.2024 13:48
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.10.2024 09:24
Спорт 26.10.2024 09:24
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.10.2024 07:04
Спорт 26.10.2024 07:04
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.10.2024 17:37
Спорт 24.10.2024 17:37
Комментарии

0
Далее
Спорт
23.10.2024 15:21
Спорт 23.10.2024 15:21
Комментарии

0
Далее
Спорт
22.10.2024 10:07
Спорт 22.10.2024 10:07
Комментарии

0
Далее
Спорт
22.10.2024 08:35
Спорт 22.10.2024 08:35
Комментарии

0
Далее
Спорт
21.10.2024 10:44
Спорт 21.10.2024 10:44
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:31
Билайн ТВ покажет сериал с сурдопереводчиком РЖЯ для глухих и слабослышащих детейСмотреть фотографии
15:13
Нашли управу: в Волгограде губернатору разрешат наказывать и отрешать мэра от должностиСмотреть фотографии
14:43
Скончался сын легендарного летчика Виктор МаресьевСмотреть фотографии
14:30
Охрип и не мог двигаться: в Волгоградской области нашли живым 70-летнего грибникаСмотреть фотографии
14:02
Пропавшего под Волгоградом 70-летнего грибника нашли живымСмотреть фотографии
13:43
В Волгоградской области расписание поездов изменится 2 и 4 ноябряСмотреть фотографии
13:25
Пилотов рейса Волгоград-Челябинск пытались ослепить лазеромСмотреть фотографии
13:21
Спрос на антивирусы вырос в два разаСмотреть фотографии
13:09
Нет повода для беспокойства: Под Волгоградом начались плановые учения силовиковСмотреть фотографии
12:52
Племянник убил родного дядю ударом ножом в сердцеСмотреть фотографии
12:45
Волгоградца спасли от грабительского микрозайма, который он не бралСмотреть фотографии
12:44
«Надо было сгореть, чтобы согреться?»: второго ребенка госпитализировали из волгоградского общежития после пожараСмотреть фотографии
12:35
У волгоградца на трассе вспыхнул арендованный HAVALСмотреть фотографии
12:25
Бочаров обозначил требующие внимания вопросы здравоохранения регионаСмотреть фотографии
12:14
«Красный Октябрь» стал обладателем «Кубка Черного моря»Смотреть фотографии
11:46
Бастрыкин вступился за замерзающих в аварийном доме волгоградцевСмотреть фотографии
11:27
«На растрату миллионов махнули рукой»: жители Урюпинска записали обращение к Бастрыкину и КрасновуСмотреть фотографииCмотреть видео
11:24
В Волгоградской области аферисты закредитовали юную санитарку и пенсионерку на 2 млнСмотреть фотографии
11:10
Больных пассажиров в аэропорту Волгограда ищут с тепловизорамиСмотреть фотографии
10:56
Под Волгоградом обнаружили останки красноармейца-артиллеристаСмотреть фотографии
10:15
Депутаты Госдумы освободят участников СВО от взыскания исполнительского сбораСмотреть фотографии
09:41
В массовом ДТП в центре Волгограда пострадали пять человекСмотреть фотографии
09:33
«Приехали из города отдохнуть»: в Волгоградской области кинологи с собаками ищут в лесу грибникаСмотреть фотографии
08:54
В Волгоградскую область зовут вахтовиков на зарплату в 164 тысячиСмотреть фотографии
08:19
Под Волгоградом задержали дальнобойщика, проигравшего «морковные» деньгиСмотреть фотографииCмотреть видео
07:11
Под Волгоградом браконьер загнал до смерти трех сайгаковСмотреть фотографии
22:14
Глава района Волгоградской области пошла на второй срокСмотреть фотографии
21:37
Температурное пике ожидает волгоградцев в начале ноябряСмотреть фотографии
20:55
Мошенники угрожают волгоградцам арестом имуществаСмотреть фотографии
20:14
Под Волгоградом похоронили смертельно раненого в Курской области военногоСмотреть фотографии
 