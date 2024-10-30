«Красный Октябрь» стал обладателем «Кубка Черного моря»

Спорт 30.10.2024 12:14 Реклама
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30.10.2024 12:14 Реклама
Футбольная команда волгоградского металлургического завода «Красный Октябрь» завоевала еще один титул в этом сезоне, став победителем турнира по мини-футболу «Кубок Черного моря». Спортивное мероприятие состоялось в городе Сочи.
Участниками стало восемь команд организаций и предприятий из разных отраслей промышленности.
Футбольный клуб «Красный Октябрь» в ходе турнира 5х5 провел пять игр. В финале сборная сразилась с командой «Возрождение» из Адлера, обеспечив себе победу со счетом 7:2 и титул чемпиона.
Как отмечают организаторы, межотраслевой спортивный праздник направлен на сплочение сотрудников и проводится в целях развития корпоративного спорта и продвижения ценности физической культуры и здорового образа жизни в компаниях, организациях и на предприятиях.
В этом году команда металлургического завода стала победителем Объединенной футбольной лиги и турнира Ассоциации мини-футбола Волгоградской области.
Фото предоставлено пресс-службой предприятия.
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