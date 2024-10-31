Общество

Андрей Бочаров прокомментировал перехват трех БПЛА

Общество 31.10.2024 08:20
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31.10.2024 08:20


Губернатор Волгоградской области прокомментировал перехват БПЛА над территорией Волгоградской области. 
- Сегодня ночью на территории Волгоградской области дежурными средствами ПВО Министерства обороны  России над территорией Красноармейского района Волгограда и в районе Червлёное Светлоярского района были перехвачены и нейтрализованы три БПЛА. Пострадавших и повреждений гражданских и военных объектов нет, - заявил глава региона.
Напомним, как сообщало V102.RU, в Волгограде и Светлоярском районе Волгоградской области в ночь на 31 октября сбили два беспилотных летательных аппарата. По информации профильных служб, обломки одного БПЛА упали на юге областного центра на территории промпредприятия. 
Один беспилотник упал на территории посёлка Червлёное в Светлоярском районе. В Красноармейском районе Волгограда обломки БПЛА обнаружены на территории НПЗ. В данном случае также нет разрушений. Предприятие продолжает работу в штатном режиме.
По данным Минобороны РФ в Волгоградской области минувшей ночью силы ПВО отразили атаку трех беспилотных летательных аппаратов. 

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