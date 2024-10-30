Движение скоростного трамвая в Волгограде запустят 31 октября

В Волгограде завтра, 31 октября, возобновится движение скоростного трамвая, которое прекращалось на время реконструкции участка от 39-ой Гвардейской до улицы Землянского, передает V102.RU.

– Скоростной трамвай запустят завтра, 31 октября. Решение принято, – сообщил информагентству источник, который также уточнил, что полноценное движение будет возобновлено во второй половине дня. Ждать вагоны СТ утром на остановках не советуют, попытать счастье лучше вечером.





В течение нескольких дней проводилась обкатка новых путей. Волгоградцы видели трамвай, который курсировал без пассажиров по пока еще закрытой линии СТ. Сфотографировать его нашему фотографу удалось сегодня, 30 октября, у стадиона «Волгоград Арена». А вечером волгоградцы обнаружили на линии сразу несколько скоростных трамваев.

– В одном из них мимо 39-й Гвардейской промчались, похоже, какие-то чиновники. Видимо, испытывают обещанный комфорт на себе, – шутят заждавшиеся трамвай горожане.

Напомним, что запустить скоростной трамвай в Волгограде в ноябре поручил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Специалисты на протяжении 3,5 км заменили основание пути, рельсошпальную решетку и контактную сеть. Все «недоделки» подрядчик будет устранять уже после запуска движения в ночные часы и технологические окна.