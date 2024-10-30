Общество

К чему бы это? Волгоградцы увидели трамвай на закрытой линии СТ и не поверили глазам

Общество 30.10.2024 17:38
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30.10.2024 17:38


В Волгограде судя по всему началась обкатка новых трамвайных путей на реконструируемом участке скоростного трамвая, который обещали открыть в начале ноября. В редакцию V102.RU обратились горожане, которые заметили стоящий на рельсах напротив стадиона «Волгоград Арена» трамвай в успокаивающем синем цвете. 

- То ли трамвай, а то ли виденье...Если честно, то не поверила своим глазам. Подумала, что привиделось уже.  Трамвая здесь не было уже давно, с тех пор, как началась реконструкция, а тут такая радость! Хочется верить, что он там стоит не просто так. Скорей бы открыли уже,  - рассказала информагентству местная жительница, которая представилась Ольгой.

Фотографу V102.RU Павлу Мирошкину удалось сфотографировать тот самый трамвай, о котором рассказала волгоградка. Два вагона действительно стояли сегодня напротив стадиона в Центральном районе. 

Отметим, что возле «Волгоград Арены» последние два дня рабочие не покладая рук трудятся над установкой остановочного павильона. Если темпы не сбавят, то новая остановка из стекла и металла здесь будет готова уже на этой неделе.  

Напомним, что губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров ранее поручил запустить движение скоростного трамвая раньше срока - в начале ноября текущего года. Очередной этап реконструкции наземной линии скоростного трамвая на участке от ул. 39-й Гвардейской до ул. Землянского в Волгограде стартовал с 13 мая текущего года. Все это время специалисты на протяжении 3,5 км меняли основание пути, рельсошпальную решетку и контактную сеть, обустраивали новые трамвайные проезды, дренажную канализацию, сети связи и др.

Ранее в мэрии поясняли, что запуск СТ в ноябре не означает окончание работ. Все, что рабочие не успеют сделать до запуска движения, они будут доделывать по ночам и во время технологических перерывов.

Фото: Павел Мирошкин / V102.RU

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