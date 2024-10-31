Общество

В Волгограде внесут послабления в закон о транспортном налоге

Общество 31.10.2024 06:49
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31.10.2024 06:49


Волгоградская облдума планирует внести изменения в региональный закон «О транспортном налоге», которые затронут многодетные семьи и опекунов инвалидов с детства, сообщает V102.RU.

- Законопроектом предлагается освободить от уплаты транспортного налога одного из опекунов инвалида с детства в отношении одного транспортного средства с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил, а также увеличить ограничительную норму по мощности транспортного средства до 200 лошадиных сил для предоставления налоговой льготы одному из родителей (усыновителей) в многодетной семье, - говорится в  сопроводительных документах.

В действующей редакции льгота для опекунов инвалидов с детства не прописана, а что касается ограничительной нормы по мощности автомобиля многодетной семьи, то она установлена в размере до 150 лошадиных сил.

В случае принятия указанных изменений, как поясняют в комитете финансов региона, выпадающие доходы областного бюджета оцениваются в 2,8 миллиона рублей ежегодно. Из них в 2,1 миллиона рублей ежегодно обойдется бюджету корректировка льготы по транспортному налогу для многодетных.

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