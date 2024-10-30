В Волжском легковушку замотало на пустой ночной магистрали: видео





В Волжском Волгоградской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля на совершенно пустой дороге. Как сообщает V102.RU, ДТП на проспекте Ленина записали камеры дорожного наблюдения.





На кадрах видно, как автомобиль движется по прямой на проспекте. В какой-то момент водитель теряет управление – и автомобиль резко уходит в сторону. Остановилась машина лишь после того, как снесла на своем пути несколько секций ограждения.

Не исключено, что причиной происшествия стал занос транспортного средства в результате попадания колес в колею.

Видео: Powernet / vk.com