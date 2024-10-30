Волгоградка заплатит 30 тысяч компенсации за сбитого ребенка





В Старополтавском районе Волгоградской области прокуратура встала на защиту ребенка и обязала виновницу дорожно-транспортного происшествия выплатить моральную компенсацию. Как сообщила V102.RU официальный представитель региональной прокуратуры Оксана Черединина, теперь гражданке необходимо перечислить матери ребенка 30 тысяч рублей.

Установлено, что 30-летняя водитель «Лада Веста» не уступила дорогу малолетней девочке, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу рядом с школой. В результате столкновения ребенок получил повреждения мягких тканей лица, которые квалифицированы как легкий вред здоровью.

– По итогам надзорной проверки прокуратурой в интересах пострадавшей девочки предъявлено в суд исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда. Решением районного суда в пользу ребенка взыскано 30 тыс. рублей, – рассказала Оксана Черединина.

Исполнение судебного акта будет проконтролировано прокуратурой.