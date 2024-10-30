Расследования

Покупателям арбузов, избившим волгоградского бахчевода, вынесли приговор

Расследования 30.10.2024 16:37
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30.10.2024 16:37


Михайловский районный суд в Волгоградской области вынес приговор двоим местным жителям Гейдарову и Исмаилову, которые летом 2023 года из-за недовольства ценой на арбузы избили бахчевода. Об этом V102.RU сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Согласно материалам дела,  в августе прошлого года мужчины для покупки арбузов приехали на машине на поле, расположенное в Серафимовичском районе Волгоградской области.  Их не устроила цена на товар, которая показалась им завышенной. Свои претензии они стали высказывать бахчеводу, а когда получили отказ снижать стоимость арбузов, то избили его. 

- В результате совместных действий злоумышленников потерпевшему были причинены физическая боль и телесное повреждение в виде тупой травмы головы. После этого Гейдаров и Исмаилов покинули место совершения преступления, - рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

Позже злоумышленников задержали. В ходе проведения обыска у Гейдарова полиция нашла 30 пригодных для стрельбы патронов к боевому нарезному огнестрельному оружию, которые он хранил незаконно. Также были изъяты 16 патронов к пистолету Макарова, относящихся к категории боеприпасов и пригодных для стрельбы, которые незаконно хранил Исмаилов по месту своего жительства.

В судебном заседании Гейдаров вину не признал, Исмаилов признал частично. Они обвинялись по двум статьям УК - умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью и незаконное хранение боеприпасов. 

- Гейдарову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима. Исмаилову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 2 месяца с отбыванием в колонии-поселении, - сообщили в суде.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Фото из архива V102.RU

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