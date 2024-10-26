Спорт

«Драться в Волгограде – это честь»: боксер Максим Бабанин сразится дома с африканцем

Спорт 26.10.2024 09:24
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26.10.2024 09:24


Сегодня, 26 октября, в 19-00 ч. в манеже ВГАФК начнется  турнир по кулачным боям и профессиональному боксу под названием «VIP Fighters 5». В главной битве дня выступит опытный волгоградский спортсмен Максим Бабанин, который сразится с африканцем Викапито Мероро, сообщает V102.RU.
 
До противостояния россиянина с оппонентом из Намибии состоятся 11 поединков по кулачным боям и профессиональному боксу, где отношения выяснят представители двух лиг: волгоградской «VIP Fighters» и их московских соперников из «Streets Fight Club». Накануне, 25 октября, в торгово-развлекательном комплексе Волгограда прошла традиционная предматчевая церемония взвешивания бойцов и «битва взглядов», в которой все участники предстоящего турнира грозно посмотрели друг другу в глаза, подтвердив серьезные намерения обыграть в очном сражении своего ближайшего соперника.
 
Вес Бабанина показал отметку в 120 кг, тогда как результат Мероро оказался скромнее - 98,6 кг. После церемонии взвешивания Максим, для которого поединок в Волгограде станет первым на родной земле в профессиональной карьере, дал комментарий корреспонденту сайта V102.RU.
- Готовлюсь к бою как обычно. Ничего не меняю. Спарринги, тренировки, кроссы. Все по классике. Соперник у меня опытный, сражался со многими российскими соперниками. Смотрел его несколько боев. Неплох, молодец. Я всегда хотел боксировать дома. Это заражает, но при этом накладывает большую ответственность. Драться в Волгограде — это честь для меня. Я полностью мотивирован и готов. Буду биться за победу. Выбора другого нет, — рассказал спортсмен.
 
Отметим, что 36-летний Максим Бабанин является представителем динамовской школы бокса. Волгоградский именитый спортсмен ранее становился чемпионом России и бронзовым призером чемпионатов мира и Европы. Также Бабанин обладает званием мастера спорта международного класса. А Викопито Мероро начал профессиональную карьеру в 2005 году. За это время 39-летний намибиец провел 43 поединка и одержал в них 30 побед.

Бой Бабанина с Мероро окажется главным событием спортивного вечера в Волгограде. Специальным гостем мероприятия станет известный кикбоксер Владимир Минеев.
 
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
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