Сирия официально подтвердила матч со сборной России в Волгограде





Директор по коммуникациям Сирийской ассоциации футбола подтвердил об официальном соглашении с Российскмим футбольным союзом о проведении товарищеского матча сборных в Волгограде, передает V102.RU со ссылкой на издание «Сhampionat.com»

— Мы официально договорились с РФС о товарищеском матче наших команд. Сборные России и Сирии сыграют 19 ноября в Волгограде. Официальное соглашение между нашими федерациями будет подписано сегодня. В крайнем случае мы официально объявим об этой договорённости завтра, — поделился с изданием Эмад Амири.

Также национальная сборная сыграет товарищеский матч с Брунеем 15 ноября в Сочи.

Напомним, в Волгограде уже проходил товарищеский матч сборных России и Кубы. Тогда гости проиграли со счетом 0:8. На матч пришли более 40 тысяч зрителей.