Спорт

Сирия официально подтвердила матч со сборной России в Волгограде

Спорт 23.10.2024 15:21
0
23.10.2024 15:21


Директор по коммуникациям Сирийской ассоциации футбола подтвердил об официальном соглашении с Российскмим футбольным союзом о проведении товарищеского матча сборных в Волгограде, передает V102.RU со ссылкой на издание «Сhampionat.com»

— Мы официально договорились с РФС о товарищеском матче наших команд. Сборные России и Сирии сыграют 19 ноября в Волгограде. Официальное соглашение между нашими федерациями будет подписано сегодня. В крайнем случае мы официально объявим об этой договорённости завтра,  — поделился с изданием Эмад Амири.

Также национальная сборная сыграет товарищеский матч с Брунеем 15 ноября в Сочи.

Напомним, в Волгограде уже проходил товарищеский матч сборных России и Кубы. Тогда гости проиграли со счетом 0:8. На матч пришли более 40 тысяч зрителей.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
22.10.2024 10:07
Спорт 22.10.2024 10:07
Комментарии

0
Далее
Спорт
22.10.2024 08:35
Спорт 22.10.2024 08:35
Комментарии

0
Далее
Спорт
21.10.2024 10:44
Спорт 21.10.2024 10:44
Комментарии

0
Далее
Спорт
21.10.2024 07:52
Спорт 21.10.2024 07:52
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.10.2024 08:15
Спорт 20.10.2024 08:15
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.10.2024 20:01
Спорт 19.10.2024 20:01
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.10.2024 15:31
Спорт 19.10.2024 15:31
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.10.2024 13:59
Спорт 19.10.2024 13:59
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.10.2024 12:51
Спорт 19.10.2024 12:51
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.10.2024 21:43
Спорт 18.10.2024 21:43
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.10.2024 19:12
Спорт 18.10.2024 19:12
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.10.2024 13:38
Спорт 18.10.2024 13:38
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.10.2024 10:55
Спорт 18.10.2024 10:55
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.10.2024 09:46
Спорт 18.10.2024 09:46
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.10.2024 21:19
Спорт 17.10.2024 21:19
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:18
У лихачки из Волгоградской области арестовали Kia Rio за 98 неоплаченных штрафовСмотреть фотографии
15:56
В Волжском водителю маршрутки дали 2 года колонии за смертельное ДТПСмотреть фотографии
15:53
В Волгограде отправили на переработку первые 60 килограммов старой одеждыСмотреть фотографии
15:21
Сирия официально подтвердила матч со сборной России в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:53
Новый продукт «Ростелекома» повышает доступность технологических решений для банковСмотреть фотографии
14:53
Построенную с нуля трассу в Волго-Ахтубинской пойме показали с высотыСмотреть фотографииCмотреть видео
14:19
В Волгограде медики спасают ребенка, попавшего на самокате под «ГАЗель»Смотреть фотографии
14:08
Волгоградцев предупредили о фальшивом печенье «Ням-Ням»Смотреть фотографии
13:53
В Волгограде водитель «ГАЗели» сбил ребенка на самокатеСмотреть фотографииCмотреть видео
13:29
«Отрезали ухо и забрали деньги»: в Мытищах трое мужчин напали на прохожего и скрылись на иномарке с волгоградскими номерамиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:12
Врачи рассказали о состоянии волгоградки, раздавленной BMW на глазах детейСмотреть фотографии
12:50
Опубликовано видео с водителем BMW, переехавшим многодетную волгоградкуСмотреть фотографииCмотреть видео
12:23
«Адский. Нечеловеческий поступок». Водитель на BMW в ходе дорожного конфликта переехал многодетную волгоградку на глазах у детейСмотреть фотографии
12:19
«Нива» покалечила велосипедиста на трассе под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:10
Большой улов и рыбацкие трофеи: волгоградцы приняли участие в семейной рыбалке на ДонуСмотреть фотографии
11:59
Гадалку-миллионершу осудили в Волжском за обман 20 клиентокСмотреть фотографии
11:26
В Волгограде начинающий бизнесмен вернет деньги за аферу с покупкой автоСмотреть фотографии
11:24
Волгоградским дачникам подали автобус после 4-часового ожиданияСмотреть фотографии
10:19
Движение по новой 4-километровой трассе в Заволжье запустят до конца годаСмотреть фотографии
10:18
«Это катастрофа»: десятки дачников в Волгограде несколько часов ждут автобусСмотреть фотографииCмотреть видео
09:41
Дорожники приблизились к финишу на трассе между Котово и ЖирновскомСмотреть фотографии
08:56
Жители Волгоградской области 17 лет не болеют «малой чумой»Смотреть фотографии
08:25
Под Волгоградом фермер обманул партнеров на 79 млнСмотреть фотографии
08:01
В Волгоградской области выявили хищение 779 тыс. рублей при ремонте томографаСмотреть фотографии
07:54
Под Волгоградом установили табличку на месте будущего памятника бойцам СВОСмотреть фотографии
23:15
Машина с людьми упала с плотины в Волгоградской области: есть погибшиеСмотреть фотографииCмотреть видео
21:20
Московский рейс задержали в Волгограде из-за спора с пассажиркойСмотреть фотографииCмотреть видео
20:53
Бабье лето настанет в Волгограде и области 23 октябряСмотреть фотографии
20:28
Растения у озера Эльтон в Волгоградской области стали малиново-краснымиСмотреть фотографии
20:05
Нещадно штрафовать УК предложили в Госдуме после жалоб замерзающих волгоградцевСмотреть фотографии
 