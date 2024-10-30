Федеральные новости

Сенатор Радаев ответил на предложение покинуть пост

Федеральные новости 30.10.2024 20:04
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30.10.2024 20:04



Сенатор Валерий Радаев заявил, что исполняет свои обязанности в Совете Федерации в рамках закона, и дал понять, что не собирается покидать пост. Так он отреагировал на предложение депутата Саратовской областной думы Александра Ванцова, ранее усомнившегося в компетентности Радаева. Своим мнение сенатор поделился с корреспондентом ИА  «СарИнформ». 

Напомним, ранее сообщалось, что Валерий Радаев не явился на заседание саратовской облдумы, на котором выбирали спикера. Данный факт вызвал негодование депутата Ванцова, который высказал готовность заменить Радаева на его посту. Сегодня, 30 октября, сенатор все-таки посетил думу. На вопрос, как он относится к заявлению коллеги, Радаев предложил Ванцову оставить мнение при себе. 

– Это его [Ванцова] позиция. Он, как считает, так пускай будет его позиция. Я как бы исполняю те обязанности, которые у меня есть. В рамках закона. И все. Это его мнение. Пусть оно у него останется, – прокомментировал сенатор. 

Отметим, что ранее Валерий Радаев 10 лет руководил Саратовской областью.

Фото: ИА «СарИнформ».

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