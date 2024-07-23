Происшествия

Зарезал и выкинул в подъезд: в Волгограде арестован зачинщик пьяной поножовщины

Происшествия 23.07.2024 17:22
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23.07.2024 17:22


В Волгограде взят под стражу 35-летний житель Кировского района. Как сообщает ИА «Высота 102», мужчина обвиняется в убийстве знакомого.

- 19 июля подозреваемый по месту своего жительства распивал спиртные напитки в компании двух своих знакомых. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, на фоне внезапно возникшего в ходе застолья конфликта злоумышленник схватил нож и нанес им несколько ударов по телу гостя, - рассказали журналистам в ГУ МВД России по Волгоградской области.

По информации следователей, единственный свидетель преступления поспешил покинуть квартиру. Неизвестно, пытался ли очевидец вызвать медиков или полицию, однако от полученных травм пострадавший скончался на месте.

Уже бездыханное тело 35-летний волгоградец вытащил на лестницу, а сам покинул место преступления.

Отметим, подозреваемый был оперативно задержан следователями. Свою вину он полностью признал. По ходатайству правоохранителей, мужчине избрана мера пресечения в виде ареста. В рамках ч.1 ст.105 УК РФ мужчине грозит наказание до 15 лет лишения свободы.

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