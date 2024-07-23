На трассе «Волгоград-Луганск» сгорел КАМАЗ

Автомобиль КАМАЗ сгорел на трассе А-260 «Волгоград - Каменск-Шахтинский - Луганск» в Калачевском районе. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по Волгоградской области, в грузовике 2021 года выпуска горела кабина на площади 10 кв.м.

Пожарные расчеты 39-й пожарно-спасательной части, которые выезжали на место происшествия, ликвидировали возгорание за 40 минут. Погибших и пострадавших нет.

- Предполагаемая причина пожара – неисправность узлов и агрегатов автомобиля, - сообщили в ГУ МЧС России по региону.