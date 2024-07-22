В Волгограде «Концессии» ликвидируют аварию на ул. Глазкова





В Центральном районе Волгограда специалисты «Концессии водоснабжения» приступили к ликвидации коммунальной аварии на ул. Глазкова. Как сообщает ИА «Высота 102», неподалёку от многоквартирного дома №27 произошло технологическое нарушение канализационной линии, из-за чего стоки затопили соседние дороги.







- В настоящее время бригада «Концессий водоснабжения» проводит восстановительные работы на трубопроводе по указанному адресу. На период проведения работ ограничена подача ресурса в дома по ул. Глазкова, 23, 27 и ул. Дымченко, 18Б, - подчеркнули в ресурсоснабжающей организации.

Отметим, по информации коммунальщиков, работы должны быть завершены ориентировочно в течение 22 июля.

Фото и видео ИА «Высота 102»