Происшествия

В Волгограде в массовом ДТП пострадали двое детей

Происшествия 21.07.2024 11:15
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21.07.2024 11:15


В Волгограде двое детей получили травмы в результате столкновения трех автомобилей. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла накануне, 20 июля, в Дзержинском районе около дома №55 по проспекту Жукова. Столкнулись автомобили Škoda Rapid,  Hyundai Elantra и Toyota Corolla.
Двухмесячная и 12-летняя девочки-пассажиры Hyundai Elantra были доставлены в больницу.


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