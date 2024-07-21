В Волгограде в массовом ДТП пострадали двое детей

Происшествия 21.07.2024 11:15
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21.07.2024 11:15
В Волгограде двое детей получили травмы в результате столкновения трех автомобилей. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла накануне, 20 июля, в Дзержинском районе около дома №55 по проспекту Жукова. Столкнулись автомобили Škoda Rapid, Hyundai Elantra и Toyota Corolla.Двухмесячная и 12-летняя девочки-пассажиры Hyundai Elantra были доставлены в больницу.
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