



В Котово Волгоградской области сотрудники инспекции ПДН разбираются в конфликте, который произошел между двумя подростками. Свою версию событий изложила V102.RU мама четверых детей Наталья М. Как утверждает женщина, ее 13-летнего сына избил несовершеннолетний из цыганской семьи. Причем все это происходило на глазах его взрослого родственника.

- Какие там извинения, там не увидели никакой проблемы в том, что произошло. Когда сын приехал в этот дом, там было в разгаре застолье. Его еще стали обвинять в том, что, мол, его брат во всем виноват, потому что якобы оскорбил мать подростка. А у них это не принято. Но вот бить, видимо, это в их обычаях. Причем Саша говорил, что, наоборот, тот подросток сыпал оскорблениями в мой адрес, - делится потрясенная женщина.





Как призналась женщина, произошедшее негативно отразилось на всех членах ее семьи.







- Мой пятилетний сын, который видел, как за Сашей гнался подросток, напуган. Саша вообще находится в угнетенном психологическом состоянии, считает случившееся с ним позором. Мы с мужем, конечно, его поддерживаем. Не каждый может дать сдачи, да и подросток был со взрослым мужчиной, даже я бы испугалась до смерти. Хотя мой сын занимается и в качалке, и танцами, но его запугали! Теперь нам всем придется обращаться к психологам и как-то выбираться из этой ситуации, - признается Наталья.



При этом она продолжает беспокоиться за безопасность своих детей. По ее словам, подросток из цыганской семьи, случайно увидев знакомого Саши улице, стал ему угрожать.







- Я никогда не позволю, чтобы мой сын в своем родном городе теперь ходил, озираясь. И буду добиваться, чтобы и обидчик Саши, и его родители были наказаны, - заключила женщина.







Наталья уже обратилась с заявлением в полицию по факту произошедшего. Информация уточняется в правоохранительных органах.









Между тем, как рассказали информагентству местные жители, некоторые цыганские семьи не так давно переселились в Котово из Петров Вала Камышинского района. Около полутора лет назад там произошел конфликт представителей кочевого народа с местным населением, после чего от цыган потребовали уехать из города.





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- Это все случилось вечером 18 июля, - начала свой рассказ Наталья. – Мой 13-летний сын Саша долго сидел за компьютером, поэтому я сама ему предложила прогуляться. Нас с мужем в это время дома не было. Саша, как оказалось, взял с собой на улицу 5-летнего брата и они вместе с еще двумя знакомыми мальчиками пошли на детскую площадку. Эта площадка от нас находится довольно далеко. Вообще-то я не разрешаю своим детям без сопровождения взрослых туда ходить, так как, чтобы на нее попасть, нужно перейти оживленную дорогу. Но, к сожалению, они все-таки туда пошли.Что произошло потом, Наталья рассказывает со слов своего сына.- Они уже возвращались домой и проходили мимо дома, где живут цыгане. Около дома стоял какой-то паренек. Один из товарищей Саши крикнул ему, мол, что, выглядываешь полицейских? Это страшно разозлило парня. Он кинулся на детей. Причем тот мальчик, который ему кричал, был на велосипеде и сразу уехал. Тогда парень переключился на моего сына, у них произошла перепалка, как я поняла, потому что якобы Саша что-то сказал про его мать. По словам сына, парень ругался матом, и Саша ему один раз ответил так же. Нецензурная брань в нашей семье всегда была под запретом, но, что было, то было. Потом мой сын, когда уже понял, что подросток становится все более агрессивным и начал ему уже угрожать, пытался его успокоить, кричал ему, что ты делаешь? Но этого парня уже было не остановить. Тогда Саша попытался от него убежать.По словам Натальи, ее сын долго бежал, но в конце концов у него закончились силы. В это время, продолжает собеседница, его догнала машина, на которой ехали парень с каким-то взрослым мужчиной.- Подросток заставил Сашу встать на колени и просить у него прощения. Мой сын был страшно напуган, потом он нам сказал, что думал, что его будут убивать. А этот парень не успокаивался, левой рукой ударил его по шее, а правой – в живот. Саша закричал, что ему больно. Этот мужчина с подростком был все время рядом. После того, как закончилось избиение моего сына, он оттащил подростка, запихнул в машину и заблокировал двери. Потом крикнул сыну, мол, Саша, все хорошо, ничего не было, и уехал. Причем подросток из машины угрожал моему сыну, что все равно его найдет, - Наталья еле сдерживает эмоции.Когда Наталья с супругом вернулись домой, они еще не знали, что произошло.- Саша нам ничего не сказал – в таком он был стрессе. Мы обо всем узнали, когда к нашему дому подъехали полицейские. Оказалось, что после избиения сын сам позвонил в полицию. Ребенок, что сказать, ему было страшно об этом говорить. Думал, что мы не узнаем. Для нас это все стало шоком. Сына опросили в нашем присутствии, потом нам дали направление к судмедэксперту, он зафиксировал ушибы мягких тканей и еще что-то – результаты нам на руки не дали, они в полиции, - продолжает Наталья.Наталья признается, что ждала каких-то извинений со стороны семьи подростка.- Но к нам никто не пришел, как-будто все, что произошло, это совершенно нормально! - говорит женщина. – Если даже подростки повздорили, это повод, чтобы унижать моего ребенка и тем более, поднимать на него руку? Мы никогда не позволяли этого по отношению к своим детям. И не позволим это делать чужим людям.Старший сын Натальи, не выдержав, решил сам поговорить с родителями обидчика Саша. Но диалога не вышло.