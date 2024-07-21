- Это все случилось вечером 18 июля, - начала свой рассказ Наталья. – Мой 13-летний сын Саша долго сидел за компьютером, поэтому я сама ему предложила прогуляться. Нас с мужем в это время дома не было. Саша, как оказалось, взял с собой на улицу 5-летнего брата и они вместе с еще двумя знакомыми мальчиками пошли на детскую площадку. Эта площадка от нас находится довольно далеко. Вообще-то я не разрешаю своим детям без сопровождения взрослых туда ходить, так как, чтобы на нее попасть, нужно перейти оживленную дорогу. Но, к сожалению, они все-таки туда пошли.
Что произошло потом, Наталья рассказывает со слов своего сына.
- Они уже возвращались домой и проходили мимо дома, где живут цыгане. Около дома стоял какой-то паренек. Один из товарищей Саши крикнул ему, мол, что, выглядываешь полицейских? Это страшно разозлило парня. Он кинулся на детей. Причем тот мальчик, который ему кричал, был на велосипеде и сразу уехал. Тогда парень переключился на моего сына, у них произошла перепалка, как я поняла, потому что якобы Саша что-то сказал про его мать. По словам сына, парень ругался матом, и Саша ему один раз ответил так же. Нецензурная брань в нашей семье всегда была под запретом, но, что было, то было. Потом мой сын, когда уже понял, что подросток становится все более агрессивным и начал ему уже угрожать, пытался его успокоить, кричал ему, что ты делаешь? Но этого парня уже было не остановить. Тогда Саша попытался от него убежать.
По словам Натальи, ее сын долго бежал, но в конце концов у него закончились силы. В это время, продолжает собеседница, его догнала машина, на которой ехали парень с каким-то взрослым мужчиной.
- Подросток заставил Сашу встать на колени и просить у него прощения. Мой сын был страшно напуган, потом он нам сказал, что думал, что его будут убивать. А этот парень не успокаивался, левой рукой ударил его по шее, а правой – в живот. Саша закричал, что ему больно. Этот мужчина с подростком был все время рядом. После того, как закончилось избиение моего сына, он оттащил подростка, запихнул в машину и заблокировал двери. Потом крикнул сыну, мол, Саша, все хорошо, ничего не было, и уехал. Причем подросток из машины угрожал моему сыну, что все равно его найдет, - Наталья еле сдерживает эмоции.
Когда Наталья с супругом вернулись домой, они еще не знали, что произошло.
- Саша нам ничего не сказал – в таком он был стрессе. Мы обо всем узнали, когда к нашему дому подъехали полицейские. Оказалось, что после избиения сын сам позвонил в полицию. Ребенок, что сказать, ему было страшно об этом говорить. Думал, что мы не узнаем. Для нас это все стало шоком. Сына опросили в нашем присутствии, потом нам дали направление к судмедэксперту, он зафиксировал ушибы мягких тканей и еще что-то – результаты нам на руки не дали, они в полиции, - продолжает Наталья.
Наталья признается, что ждала каких-то извинений со стороны семьи подростка.
- Но к нам никто не пришел, как-будто все, что произошло, это совершенно нормально! - говорит женщина. – Если даже подростки повздорили, это повод, чтобы унижать моего ребенка и тем более, поднимать на него руку? Мы никогда не позволяли этого по отношению к своим детям. И не позволим это делать чужим людям.
Старший сын Натальи, не выдержав, решил сам поговорить с родителями обидчика Саша. Но диалога не вышло.