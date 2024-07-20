Под Волгоградом мужчина забил до смерти малыша из мести его матери





В Волгоградской области жителя Камышина подозревают в убийстве пасынка из мести его матери. Как сообщила V102.RU официальный представитель СУ СКР по региону Наталия Рудник, мужчина пытался скрыться, но был задержан. Возбуждено уголовное дело по п.«в» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего).

Известно, что малышу осенью исполнилось бы 2 года.

По данным следствия, чудовищное преступление было совершено 19 июля текущего года. Камышанин поссорился с сожительницей, которая потом ушла по своим делам.

- Злоумышленник решил отомстить своей гражданской супруге с помощью её ребенка – он нанес мальчику несколько ударов по голове. Пострадавший был госпитализирован, но, несмотря на старания врачей, спустя несколько часов скончался от черепно-мозговой травмы, - рассказала Рудник.

Место нахождения подозреваемого установили полицейские. Мужчина уже дал следователям признательные показания. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство сотрудников СУ СКР об его аресте.