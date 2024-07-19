Фейк об аварии на Ростовской АЭС напугал волгоградцев

Расследования 19.07.2024 14:23
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19.07.2024 14:23
На канале Ростовской АЭС назвали фейком распространяемую информацию о якобы радиационной аварии на предприятии. Как сообщает V102.RU со ссылкой на телеграм-канал Ростовской АЭС, все блоки работают штатно, радиационный фон - на уровне природного.
Ранее в украинских телеграм-каналах появилась информация о том, что якобы на Ростовской АЭС произошел выброс радиации, при этом утверждалось, что будто бы объем радиоактивных веществ превышен в 75 раз. Также сообщалось о том, что радиоактивное облако движется в сторону Саратова.
Волгоградцы в панике стали переправлять друг другу появляющиеся в сети сообщения. Однако опасения жителей региона беспочвенны. В Росатоме предлагают россиянам в режиме реального времени наблюдать за уровнем радиации в стране - для этого достаточно открыть эту ссылку. К слову, в Волгодонске уже в режиме онлайн делают соответствующие замеры - и они в пределах нормы.
Фото Ростовская АЭС/t.me
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