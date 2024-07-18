Крыша четырехэтажки частично обрушилась после пожара в Волгограде

В Тракторозаводском районе Волгограда, где тушат пожар в четырехэтажном жилом доме №9 по улице Борьбы, обвалился кусок крыши. Об этом сообщает корр. V102.RU, который находится на месте происшествия.





В настоящее время пожарные расчеты тушат кровлю многоквартирного дома со всех сторон. Из чердака, откуда и началось возгорание, идет сильный дым. Пожарные сообщают, что открытый огонь потушили, но они сейчас заливают дымящиеся конструкции.









Четырехэтажку сейчас огораживают сигнальной лентой, поскольку кровля периодически обрушается. Вниз падают сгоревшие фрагменты конструкций.





Эвакуированные жильцы наблюдают за происходящим со стороны.









По данным ГУ МЧС России по региону, огонь начался на чердаке многоквартирного дома №9 по улице Бобры утром, 18 июля. Горела кровля на площади 250 кв. метров. В результате было эвакуировано 35 человек. Пострадавших нет.









На месте работают 45 специалистов и 17 единиц техники.

Фото: Павел Мирошкин / V102.RU