



Из четырехэтажного дома в Тракторозаводском районе Волгограда, где загорелся чердак, эвакуировали жильцов. Как сообщают V102.RU очевидцы, на данный момент на улицу вывели 30 человек.

Огонь начался на крыше многоквартирного дома №9 по улице Бобры утром, 18 июля. По словам людей, до пожара они слышали хлопок, а потом началось возгорание.

В ГУ МЧС России по Волгоградской области уточнили, что на улице Борьбы горит кровля 4-этажного дома на 250 квадратных метрах. Сотрудники МЧС России эвакуировали 35 жильцов. Пострадавших нет.

- На месте работают 45 специалистов и 17 единиц техники, - добавили в ведомстве.

Видео: Жесть Волгограда / t.me