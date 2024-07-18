Происшествия

На севере Волгограда эвакуировали жильцов 4-этажки из-за огня на чердаке

Происшествия 18.07.2024 09:42
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18.07.2024 09:42




Из четырехэтажного дома в Тракторозаводском районе Волгограда, где загорелся чердак, эвакуировали жильцов. Как сообщают V102.RU очевидцы, на данный момент на улицу вывели 30 человек.

Огонь начался на крыше многоквартирного дома №9 по улице Бобры утром, 18 июля. По словам людей, до пожара они слышали хлопок, а потом началось возгорание.

В ГУ МЧС России по Волгоградской области уточнили, что на улице Борьбы горит кровля 4-этажного дома на 250 квадратных метрах. Сотрудники МЧС России эвакуировали 35 жильцов. Пострадавших нет. 

- На месте работают 45 специалистов и 17 единиц техники, - добавили в ведомстве.

Видео: Жесть Волгограда / t.me

 

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