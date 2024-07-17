Спорт

«Динамо-Синара» проведет второй сбор в Сочи

Спорт 17.07.2024 19:24
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17.07.2024 19:24


Гандболистки «Динамо-Синары» завершили первый тренировочный сбор в Волгограде, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу клуба.
 
Второй двухнедельный этап подготовки под руководством нового наставника Евгения Дмитриева команда проведет в Сочи до 1 августа. В занятиях на улучшение физической подготовки к старту в предстоящем сезоне на юге России будут принимать участие 19 гандболисток, в число которых вошли новички, — София Романенко, София Лыжина и Кристина Щеглова. Кроме того, отправляется на побережье Чёрного моря и Лада Самойленко, которая продолжает восстановление после полученной тяжелой травмы еще в прошлом году. Также тренерский штаб дал возможность проявить себя и перспективным игрокам из второго состава — Елизавете Старковой, Алёне Алексеевой, Ангелине Кириченко и Дарье Смирновой. 
 
На данный момент запланировано участие «Динамо-Синары» в товарищеском турнире в столице России с 20 по 25 августа. За кубок Московской федерации гандбола будут сражаться еще пять клубов — новороссийская «Черноморочка», звенигородская «Звезда», краснодарская «Кубань» и столичные «Луч» и ЦСКА. Напомним, что армейский коллектив в летнее межсезонье возглавил бывший главный тренер «Динамо-Синары» Олег Кулешов. 
 
Спортивный обозреватель V102.RU  Иван Тюгаев
Фото: ГК «Динамо-Синара» VK.com

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