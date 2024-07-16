Зараженные комары пока щадят волгоградцев

Здравоохранение 16.07.2024 08:15
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16.07.2024 08:15
В 2024 году в Волгоградской области не зарегистрировано ни одного случая заболевания лихорадкой Западного Нила, которая передается зараженными комарами. Как сообщили V102.RU в управлении Роспотребнадзора, при этом в прошлом году 18 жителей региона подхватили эту инфекцию. А всего с 1999 года в Волгоградской области ЛЗН переболели более 1000 человек.
Лихорадка Западного Нила – природно-очаговая инфекционная болезнь, протекающая у человека в виде лихорадочного заболевания с симптомами общей интоксикации; в тяжелых случаях (1–5 %) – с поражением центральной нервной системы (менингит, менингоэнцефалит, острый вялый паралич).
Заражения человека происходит при укусе крововососущих комаров во время отдыха, рыбалки, выполнения профессиональной деятельности, пребывания на дачных участках.
Инкубационный период обычно составляет от 2 до 6 дней, но может продолжаться от 2 до 14 дней, у людей с ослабленным иммунитетом может длиться несколько недель.
В большинстве случаев инфекция протекает в легкой форме, но профилактика этого заболевания заслуживает особого внимания в связи с вероятностью развития серьезных неврологических нарушений, предупредили в РАН. Возможны даже летальные исходы.
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