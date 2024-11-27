Волгоградские врачи 21 минуту заводили сердце пациента и спасли его

Здравоохранение 27.11.2024 12:41
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27.11.2024 12:41
Врачи спасли мужчину, который перенес клиническую смерть. Как сообщили V102.RU в облкомздраве, на подстанцию скорой медицинской помощи №1 Волжского поступил вызов к 44-летнему мужчине. Врач скорой помощи Евгений Ли диагностировал у него инфаркт миокарда. Но внезапно пациент перестал дышать. Реанимационные мероприятия, начатые медперсоналом вызванной неотложки, продолжили врачи второй срочно прибывшей кареты скорой помощи.
За жизнь мужчины боролись 21 минуту, и его буквально вытащили с того света. Врачи назвали это настоящим чудом. В это время в больнице имени Фишера к приему тяжелого пациента уже готовились врачи-реаниматологи и кардиологи.
В больнице мужчине сразу же провели операцию коронаграфии и установили стенты в сосуды, удалив, таким образом, тромбы из сосудов сердца, после чего был восстановлен кровоток.
После четырех дней в реанимации мужчину, который пошел на поправку, перевели в общую палату кардиологии.
К слову, все эти драматические события, но со счастливым финалом, произошли, когда мужчина находился в Волгоградской области в командировке. Сейчас он уже отправился вместе с родными в родной город, где теперь будет проходить реабилитацию.
Фото облздрав 34 t.me
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