В Волгоградской области участник СВО ранил 12-летнего ребенка

Жители Волгоградской области требуют сурово наказать мужчину, который стрелял в детей и ранил одного. Как рассказали V102.RU жители, проживающие в хуторе Угольский в Серафимовичском районе, жуткий случай произошел вечером 12 июля, когда группа детей с музыкальной колонкой проходила мимо дома, где проживает стрелок.

- Мужчина начал стрелять и попал в ногу 12-летнему мальчику. Его с ранением госпитализировали в районную больницу. К счастью, угрозы его жизни нет. Но его родные, родственники детей, которые стали свидетелями произошедшего, пребывают в шоке. Как такое вообще возможно – стрелять по детям? – негодуют люди.

По словам местных жителей, стрелок – это местный житель, который принимал участие в СВО. Был ранен и проходил лечение в госпитале.

- Вроде он как бы предпринимательством до СВО занимался. Жены, семьи у него нет, он жил вместе со своим братом. Ни в чем плохом не был замечен. До вот этого жуткого случая, - делятся хуторяне.

Сейчас делом Ивана, которого подозревают в стрельбе по детям, занимается военная комендатура. Правоохранительные органы не комментируют произошедшее.

- Он арестован, но лучше ему сюда не возвращаться, мы собираем подписи, чтобы его больше никогда не видеть, - констатируют жители.