Происшествия

В Волгоградской области участник СВО ранил 12-летнего ребенка

Происшествия 15.07.2024 15:20
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15.07.2024 15:20


Жители Волгоградской области требуют сурово наказать мужчину, который стрелял в детей и ранил одного. Как рассказали V102.RU жители, проживающие в хуторе Угольский в Серафимовичском районе, жуткий случай произошел вечером 12 июля, когда группа детей с музыкальной колонкой проходила мимо дома, где проживает стрелок. 

- Мужчина начал стрелять и попал в ногу 12-летнему мальчику. Его с ранением госпитализировали в районную больницу. К счастью, угрозы его жизни нет. Но его родные, родственники детей, которые стали свидетелями произошедшего, пребывают в шоке. Как такое вообще возможно – стрелять по детям? – негодуют люди. 

По словам местных жителей, стрелок – это местный житель, который принимал участие в СВО. Был ранен и проходил лечение в госпитале. 

- Вроде он как бы предпринимательством до СВО занимался. Жены, семьи у него нет, он жил вместе со своим братом. Ни в чем плохом не был замечен. До вот этого жуткого случая, - делятся хуторяне. 

Сейчас делом Ивана, которого подозревают в стрельбе по детям, занимается военная комендатура. Правоохранительные органы не комментируют произошедшее. 

- Он арестован, но лучше ему сюда не возвращаться, мы собираем подписи, чтобы его больше никогда не видеть, - констатируют жители. 

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