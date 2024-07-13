Венделл забил второй гол «Краснодару» в матче за Суперкубок

Спорт 13.07.2024 21:16
0
13.07.2024 21:16
Футболист «Зенита» Венделл забил второй гол в ворота «Краснодара». Как сообщает V102.RU, вратарь «Краснодара» не смог отразить мяч, отправленный с углового. Фанатский сектор «Зенита» каждый гол встречает песней «Солнце светит нам в зените».Болельщики «Краснодара» отчаянно требуют гол от своей команды. Но, увы, преимущество питерского клуба слишком явное.
«Зенит» в 9-й раз завоевал Суперкубок на Волгоград Арене13.07.2024 22:41
Спорт 13.07.2024 22:41
41984 зрителя болеют на матче за Суперкубок на Волгоград Арене13.07.2024 22:20
Спорт 13.07.2024 22:20
Феерия голов на Волгоград Арене: 4:2 в пользу «Зенита»13.07.2024 22:10
Спорт 13.07.2024 22:10
На Волгоград Арене разыграли гол на миллион13.07.2024 21:53
Спорт 13.07.2024 21:53
Максим Глушенков забил третий гол «Краснодару» и сделал «Буратино»13.07.2024 21:29
Спорт 13.07.2024 21:29
«Зенит» открыл счет в матче за Суперкубок на Волгоград Арене13.07.2024 21:00
Спорт 13.07.2024 21:00
Вперед, за Суперкубком! На Волгоград Арене стартовал матч «Краснодара» и «Зенита»13.07.2024 20:38
Спорт 13.07.2024 20:38
Привет, большой футбол: болельщики прибывают на Волгоград Арену13.07.2024 19:04
Спорт 13.07.2024 19:04
На матч Суперкубка в Волгограде проданы все билеты13.07.2024 12:46
Спорт 13.07.2024 12:46
На Волгоград Арену привезли комплект медалей Суперкубка13.07.2024 11:39
Спорт 13.07.2024 11:39
Волгоградские гандболистки покоряют песок Анапы13.07.2024 10:05
Спорт 13.07.2024 10:05
Главный тренер «Краснодара» заявил о желании вернуться на Мамаев курган12.07.2024 21:42
Спорт 12.07.2024 21:42
Звезды российского футбола представили Суперкубок в волгоградском амфитеатре12.07.2024 18:15
Спорт 12.07.2024 18:15
Игроки и тренеры «Краснодара» возложили цветы на Мамаевом кургане12.07.2024 12:08
Спорт 12.07.2024 12:08
Форвард Руслан Болов расторгнул контракт с «Ротором»12.07.2024 09:58
Спорт 12.07.2024 09:58