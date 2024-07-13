Венделл забил второй гол «Краснодару» в матче за Суперкубок





Футболист «Зенита» Венделл забил второй гол в ворота «Краснодара». Как сообщает V102.RU, вратарь «Краснодара» не смог отразить мяч, отправленный с углового. Фанатский сектор «Зенита» каждый гол встречает песней «Солнце светит нам в зените».

Болельщики «Краснодара» отчаянно требуют гол от своей команды. Но, увы, преимущество питерского клуба слишком явное.