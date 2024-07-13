«Зенит» открыл счет в матче за Суперкубок на Волгоград Арене





Первый гол к неописуемой радости фанатов питерского клуба забил футболист «Зенита» Родригао в поединке с «Краснодаром» на Волгоград Арене. Как сообщает V102.RU, ворота «Краснодара» футболист поразил на 13-й минуте, отправив мяч головой.







Болельщики «Краснодара», впрочем, не теряют надежды и продолжают активно поддерживать своих футболистов. Им отвечают питерцы - и те, и другие бьют в барабаны. Тренеры команд Сергей Семак и Мурад Мусаев на ногах контролируют ход игры.

