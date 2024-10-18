Таможенники пресекли вывоз в Казахстан оборудования для химразведки





В Саратовской области таможенники пресекли попытку местного жителя вывезти в Казахстан товары двойного назначения. Об этом сегодня, 18 октября, сообщило ИА «СарИнформ».

– В грузе транспортной компании обнаружили противогазы и индикаторные трубки для войсковых приборов химической разведки – ампулы с жидкостью, которая окрашивается при наличии в воздухе отравляющих веществ, – передает информагентство со ссылкой на пресс-службу Саратовской таможни. – Известно, что предметы пытался вывезти житель Саратова.

В отношении мужчины возбуждено два уголовных дела по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ – контрабанда.

Отметим, что товары двойного назначения используются в гражданских сферах, но могут применяться и в военных целях. Их вывоз за пределы России ограничен.