Федеральные новости

Таможенники пресекли вывоз в Казахстан оборудования для химразведки

Федеральные новости 18.10.2024 15:17
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18.10.2024 15:17


В Саратовской области таможенники пресекли попытку местного жителя вывезти в Казахстан товары двойного назначения. Об этом сегодня, 18 октября, сообщило ИА «СарИнформ». 

В грузе транспортной компании обнаружили противогазы и индикаторные трубки для войсковых приборов химической разведки – ампулы с жидкостью, которая окрашивается при наличии в воздухе отравляющих веществ, – передает информагентство со ссылкой на пресс-службу Саратовской таможни.  – Известно, что предметы пытался вывезти житель Саратова. 

В отношении мужчины возбуждено два уголовных дела по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ – контрабанда.

Отметим, что товары двойного назначения используются в гражданских сферах, но могут применяться и в военных целях. Их вывоз за пределы России ограничен.

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