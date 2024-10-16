



Сегодня, 16 октября, депутаты Государственной думы РФ в первом чтении одобрили законопроекты, ужесточающие миграционную политику в России. Законодательными инициативами вносятся поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ.

Так, в частности, одной из поправок предлагается признать отягчающим обстоятельством совершение преступления лицом, незаконно находящимся на территории страны.

Второй законопроект касается непосредственно организации незаконной миграции организованной группой или в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений. Данные деяния предлагается отнести к особо тяжким преступлениям и установить наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет, со штрафом до 5 млн рублей и лишением права занимать определенные должности на срок до 10 лет.

Еще один проект закона, получивший одобрение депутатов Госдумы 16 октября в первом чтении, касается установления повышенной ответственности за подделку, изготовление или оборот фальшивых документов, а также за преступления, связанные с фиктивной регистрацией и постановкой на учет иностранных граждан. В данном случае предлагается наказание до шести лет лишения свободы.

– Принятие данных законопроектов будет способствовать противодействию организации незаконной миграции, ужесточению наказаний за совершение преступлений в этой сфере, а также обеспечению общественной безопасности, – убежден спикер ГД Вячеслав Володин.

Ранее ИА «Высота 102» сообщало о том, что авторами пяти законопроектов, ужесточающих миграционную политику в России, являются более 300 депутатов Госдумы под руководством Вячеслава Володина.

Кроме рассмотренных сегодня проектов, есть еще два. Депутаты Государственной думы предлагают узаконить внесудебную блокировку интернет-ресурсов, содержащих предложения о предоставлении незаконных услуг для мигрантов и реализации поддельных документов для оформления миграционного статуса. Также предлагается полный запрет участия посреднических организаций в приёме экзаменов у мигрантов.