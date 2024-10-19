Стали известны даты проведения ЕГЭ в 2025 году





Стали известны даты проведения единого государственного экзамена в 2025 году. Как сообщает V102.RU со ссылкой на проект расписания Минпросвещения РФ, экзамены пройдут в период с 23 мая по 4 июля.

Согласно документу, экзамены по истории, литературе и химии состоятся 23 мая, по базовой и профильной математике - 27 мая, по русскому языку - 30 мая, экзамены по обществознанию и физике - 2 июня, а по биологии, географии и письменная часть по иностранным языкам - 5 июня. По информатике и устной части иностранных языков испытания намечены на 10 и 11 июня, а 16 и 23 июня определены резервными днями сдачи экзаменов.

Также стали известны даты пересдачи. Повторные испытания по иностранным языкам, обществознанию, русскому, информатике и химии запланированы на 3 июля. 4 июля можно будет пересдать биологию, историю, устную часть иностранных языков, базовую и профильную математику.

Досрочно сдать ЕГЭ возможно будет 25 марта. Все экзамены начнутся в 10 часов по местному времени.