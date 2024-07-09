Жительница Волжского фиктивно прописала в своем сельском доме 81 узбека

В Волгоградской области 42-летняя местная жительница легализовала 81 гражданина Узбекистана, зарегистрировав всех в своем домике в селе Верхнепогромное Среднеахтубинского района. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, факт фиктивной постановки на учет иностранцев женщина не отрицала.

Известно, что граждане Узбекистана прибыли в Волгоградскую область на сезонные работы. По месту регистрации они не проживали.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 322.3 УК РФ (Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации). Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.

Подозреваемая задержана сотрудниками полиции.