Госдума подняла МРОТ до 22440 рублей с 2025 года

Федеральные новости 22.10.2024 16:40
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22.10.2024 16:40
Депутаты Госдумы РФ сегодня, 22 октября, приняли во втором и третьем чтениях закон об увеличении с 2025 года минимального размера оплаты труда. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сайт нижней палаты российского парламента, с 1 января 2025 года МРОТ вырастет почти на 17 % и составит 22 440 рублей.
По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, увеличение МРОТ коснется более 4 млн работающих граждан.
В Госдуме подчеркнули, что к 2030 году размер МРОТ должен вырасти до 35 тысяч рублей.
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