Федеральные новости

Над сенатором Радаевым нависла угроза из-за неявки в Саратов

Федеральные новости 17.10.2024 13:56
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17.10.2024 13:56


В  Саратове депутат регионального парламента предложил отозвать из Совета Федерации ФС РФ Валерия Радаева. Как сообщает информагентство «СарИнформ», причиной для резких высказываний послужила неявка Радаева на избрание нового председателя облдумы. 

–  Ему безразлично, кто возглавил регпарламент? Или у него более важные дела имеются? – цитирует агентство  слова депутата Александра Ванцова. – Пусть тогда расскажет о причинах отсутствия. Может, он устал? Пора задуматься о смене представителя в Совете Федерации. 

Политик также заявил в социальных сетях, что готов лично заменить Валерия Радаева на ответственном посту в Совете Федерации. 

Фото: sarinform.ru

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