Над сенатором Радаевым нависла угроза из-за неявки в Саратов

В Саратове депутат регионального парламента предложил отозвать из Совета Федерации ФС РФ Валерия Радаева. Как сообщает информагентство «СарИнформ», причиной для резких высказываний послужила неявка Радаева на избрание нового председателя облдумы.

– Ему безразлично, кто возглавил регпарламент? Или у него более важные дела имеются? – цитирует агентство слова депутата Александра Ванцова. – Пусть тогда расскажет о причинах отсутствия. Может, он устал? Пора задуматься о смене представителя в Совете Федерации.

Политик также заявил в социальных сетях, что готов лично заменить Валерия Радаева на ответственном посту в Совете Федерации.

Фото: sarinform.ru