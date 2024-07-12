Игроки и тренеры «Краснодара» возложили цветы на Мамаевом кургане

Спорт 12.07.2024 12:08
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12.07.2024 12:08
12 июля, за день до проведения матча за Суперкубок России, игроки и тренеры «Краснодара» поднялись на Мамаев курган, где возложили цветы в Пантеоне славы, отдав дань памяти погибшим героям Великой Отечественной войны, сообщает V102.RU.
Ожидается и прибытие «Зенита» в Волгоград. Именно эти два клуба сразятся за главный трофей – Суперкубок, который в настоящее время путешествует по Волгоградской области в сопровождении легендарных спортсменов.
Матч состоится уже завтра, 13 июля, в 20-30 ч. на Волгоград Арене. Предстоящая игра вызвала настоящий ажиотаж у болельщиков. По масштабу будущее мероприятие сравнивают уже с матчами чемпионата мира, которые проходили в Волгограде в 2018 году.
Видео: OLIMBET Суперкубок России / t.me
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