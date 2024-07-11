Километр дороги в Михайловке освободят от ям за 13 млн рублей





В городе Михайловке Волгоградской области до конца лета планируют обновить дорогу по улице Свободы протяженностью около километра. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, на дорожный ремонт из областной казны планируют направить до 13 млн рублей.

Согласно документам, размещенным в открытом доступе, ремонт дороги по улицы Свободы в Михайловке будет проведен не на всем ее протяжении, а лишь в границах от ул. Тишанской до переулка Боинского. Протяженность всей магистрали составляет, отметим, более двух километров. Приступить к работам подрядная компания, которая одержит победу в конкурсе, предстоит сразу после подписания контракта (ориентировочно в конце июля), а завершиться дорожный ремонт должен не позднее, чем через 30 дней после старта.

На километровом отрезке ул. Свобод рабочие должны снять изношенное дорожное покрытие, после чего подготовить основание и произвести укладку асфальтобетона. Согласно смете, установка бордюров вдоль дороги не предусмотрена.

Первоначальная цена контракта составляет 12 938 808 рублей, однако выполнять работы будет та организация, которая предложит более выгодный вариант.

Отметим, что согласно сведениям сервиса Яндекс Карты, дорожное покрытие на ул. Свободы в Михайловке обновлялось сравнительно недавно – на снимках, датированных маем 2023 года дорога выглядит вполне прилично.

Фото: Яндекс Карты

Материал подготовлен в рамках проекта «Качественные дороги – новые возможности региона»