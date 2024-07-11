Цены в Волгоградской области слегка «потеплели» в овощной сезон

В овощной сезон в Волгоградской области пошли вниз цены на свежие помидоры, свеклу, лук и морковь, а огурцы и капуста, наоборот, подорожали. Как сообщает V102.RU, Волгоградстат зафиксировал изменение цен за неделю на продовольственные товары в ходе еженедельного мониторинга.

Самое значительное снижение цен произошло на свеклу, которая подешевела сразу на 11,4% - до 57,69 руб. за килограмм. Стоимость кило свежих помидоров снизилась на 10,3% - до 127,22 рубля. Цена на картофель упала на 3,5% (56,74 руб./кг.), на репчатый лук - на 1,8% (40,47 руб./кг.), на морковь - на 1,4% (58,57 руб./кг.) и бананы - на 4,1% (140,16 руб./кг.).

Среди самым подорожавших продуктов лидирует белокочанная капуста. За неделю цена на этот овощ выросла на 10,7% - до 40,44 руб./кг. Свежие огурцы прибавили в цене 1,2% (89,13 руб./кг). Яблоки подорожали на 1% - до 130,62 рубля за кило.