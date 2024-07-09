Под Волгоградом пожарные потушили свалку бытовых отходов





9 июля в Среднеахтубинском районе Волгоградской области произошёл пожар на месте скопления бытовых отходов. Как сообщает ИА «Высота 102», спасателям пришлось ликвидировать горение мусора глубокого залегания на площади в несколько сотен квадратных метров.

- В 17:15 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в Среднеахтубинском районе. Напротив хутора Бобры горел мусор глубокого залегания на площади 300 кв. метров, - рассказали журналистам в пресс-службе МЧС России по Волгоградской области.

Отметим, на место оперативно прибыли сотрудники 50 пожарно-спасательной части. Горение было ликвидировано в 17:56. По предварительной информации, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.

Фото из архива ИА «Высота 102»