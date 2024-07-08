Росводресурсы из-за жары увеличили сбросы воды на Волжской ГЭС

Росводресурсы сегодня, 8 июля, скорректировали работу Волгоградского гидроузла в целях поддержания уровня воды в Волгоградском водохранилище. Согласно новым рекомендациям, средние сбросные расходы Волжской ГЭС с 5 по 10 июля составят 5700 - 6300 м³/с.
Уточняется, что решение было принято 5 июля с учетом складывающейся гидрологической и водохозяйственной обстановки.
Напомним, ранее региональное управление МЧС предупредило волгоградцев об экстремальной жаре до +39 градусов на территории Волгоградской области.