Телеком 05.07.2024 11:29 Реклама
0
05.07.2024 11:29 Реклама
«Ростелеком» с начала 2024 года построил в Волгоградской области около 70 тысяч км оптики, в результате чего более пяти тысяч частных домохозяйств региона получили возможность подключить цифровые услуги связи по технологии GPON. Современные технологии стали доступны жителям городов, хуторов и сел из Алексеевского, Калачевского, Котовского, Котельниковского, Киквидзенского, Суровикинского и Урюпинского районов области. География охвата сетевой инфраструктуры «Ростелекома» продолжает расширяться благодаря инвестиционной политике компании, направленной на развитие оптического интернета в сельской местности.
Отдельная линия подведена к каждому домовладению — это позволяет селянам, подключившим услугу «Интернет в частный дом» по оптоволоконному кабелю, в полной мере пользоваться современными сервисами, например, цифровым телевидением и виртуальной телефонией. Высокая скорость и надежное соединение делает доступными множество сервисов, в том числе «Госуслуги», банковские услуги, сервисы покупок авиа и железнодорожных билетов, образовательные порталы и многое другое.
— Мы продолжаем финансирование этого важного проекта — активное строительство волоконно-оптической инфраструктуры позволяет теперь не только горожанам из многоквартирных домов, но и жителям частного сектора использовать быстрый и надежный интернет. Улучшение качества жизни вне зависимости от места проживания — вот основная задача проекта. И важно, что все больше жителей региона теперь активно использует цифровые информационные, образовательные и развлекательные платформы, — отметил Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».
— Для нашей семьи важно не переживать за качество и стабильность связи. Очевидно, что теперь проложенный под землей оптический кабель защищен от непогоды и помех. Поэтому смело покупаем билеты на официальных сайтах РЖД и авиакомпаний, активно пользуемся маркетплейсами, сын занимается онлайн английским языком. Наконец ежедневно всей семьей смотрим любимые программы и фильмы по подписке Wink. Муж планирует в будущем подключить систему «Умный дом», – сказала Наталья Дугинец, абонент «Ростелекома» из Котельниковского района.
Напомним, технология GPON обеспечивает качественный и стабильный доступ в интернет со скоростью до 1 Гбит/с и, в зависимости от растущих потребностей абонента, имеет запас пропускной способности.
Оставить заявку на подключение услуг и сервисов «Ростелекома» можно по единому бесплатному номеру 8 800 1000 800 и на сайте компании.
Фото предоставлено пресс-службой «Ростелекома».
Реклама. ПАО «Ростелеком», ИНН 7707049388
«Три, четыре, пять – мы смотрели Wink опять»: «Ростелеком» поддержал кинопоказами фестиваль в Волгограде01.07.2024 16:36 Реклама
Телеком 01.07.2024 16:36 Реклама
И снова здравствуйте, любимые киногерои — Wink.ru представляет календарь премьер в июле28.06.2024 16:13 Реклама
Телеком 28.06.2024 16:13 Реклама
Летние приключения: Tele2 обновила онлайн-путеводитель «Тревел-гид»28.06.2024 13:49 Реклама
Телеком 28.06.2024 13:49 Реклама
MMS-рассылки выросли в четыре раза26.06.2024 14:28 Реклама
Телеком 26.06.2024 14:28 Реклама
Билайн запустил «Группу быстрого реагирования» для борьбы с мошенничеством26.06.2024 10:10 Реклама
Телеком 26.06.2024 10:10 Реклама
В отпуск с новеньким смартфоном — «Летний марафон выгод» в билайне24.06.2024 16:00 Реклама
Телеком 24.06.2024 16:00 Реклама
«Ростелеком» выходит на рынок услуг бронирования отелей18.06.2024 12:13 Реклама
Телеком 18.06.2024 12:13 Реклама
Лаборатория МегаФона протестировала Р-ФОН14.06.2024 14:15 Реклама
Телеком 14.06.2024 14:15 Реклама
«Твоя выгода» - билайн предлагает скидки на связь14.06.2024 10:37 Реклама
Телеком 14.06.2024 10:37 Реклама
«Ростелеком» обеспечил цифровыми услугами турбазу «Рай-город» в Волгоградской области11.06.2024 14:45 Реклама
Телеком 11.06.2024 14:45 Реклама
LTE и у речки, и в палатке: Tele2 улучшила связь в детских лагерях в Волгоградской области11.06.2024 12:28 Реклама
Телеком 11.06.2024 12:28 Реклама
Tele2, Т-Банк и Т-Мобайл договорились о сотрудничестве в противодействии мошенничеству07.06.2024 11:41 Реклама
Телеком 07.06.2024 11:41 Реклама
«Ваши пороки – их тайная сила»: 24 июня премьера откровенной драмы «Чистые» на Wink.ru06.06.2024 17:29 Реклама
Телеком 06.06.2024 17:29 Реклама
«Ростелеком» и «СКБ Контур» расширяют сотрудничество в сфере информационной безопасности06.06.2024 10:29 Реклама
Телеком 06.06.2024 10:29 Реклама
МегаФон разовьет системы видеоаналитики вместе с Ivideon05.06.2024 17:21 Реклама
Телеком 05.06.2024 17:21 Реклама