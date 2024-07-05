



«Ростелеком» с начала 2024 года построил в Волгоградской области около 70 тысяч км оптики, в результате чего более пяти тысяч частных домохозяйств региона получили возможность подключить цифровые услуги связи по технологии GPON. Современные технологии стали доступны жителям городов, хуторов и сел из Алексеевского, Калачевского, Котовского, Котельниковского, Киквидзенского, Суровикинского и Урюпинского районов области. География охвата сетевой инфраструктуры «Ростелекома» продолжает расширяться благодаря инвестиционной политике компании, направленной на развитие оптического интернета в сельской местности.

Отдельная линия подведена к каждому домовладению — это позволяет селянам, подключившим услугу «Интернет в частный дом» по оптоволоконному кабелю, в полной мере пользоваться современными сервисами, например, цифровым телевидением и виртуальной телефонией. Высокая скорость и надежное соединение делает доступными множество сервисов, в том числе «Госуслуги», банковские услуги, сервисы покупок авиа и железнодорожных билетов, образовательные порталы и многое другое.

— Мы продолжаем финансирование этого важного проекта — активное строительство волоконно-оптической инфраструктуры позволяет теперь не только горожанам из многоквартирных домов, но и жителям частного сектора использовать быстрый и надежный интернет. Улучшение качества жизни вне зависимости от места проживания — вот основная задача проекта. И важно, что все больше жителей региона теперь активно использует цифровые информационные, образовательные и развлекательные платформы, — отметил Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».

— Для нашей семьи важно не переживать за качество и стабильность связи. Очевидно, что теперь проложенный под землей оптический кабель защищен от непогоды и помех. Поэтому смело покупаем билеты на официальных сайтах РЖД и авиакомпаний, активно пользуемся маркетплейсами, сын занимается онлайн английским языком. Наконец ежедневно всей семьей смотрим любимые программы и фильмы по подписке Wink. Муж планирует в будущем подключить систему «Умный дом», – сказала Наталья Дугинец, абонент «Ростелекома» из Котельниковского района.

Напомним, технология GPON обеспечивает качественный и стабильный доступ в интернет со скоростью до 1 Гбит/с и, в зависимости от растущих потребностей абонента, имеет запас пропускной способности.

Оставить заявку на подключение услуг и сервисов «Ростелекома» можно по единому бесплатному номеру 8 800 1000 800 и на сайте компании.

Фото предоставлено пресс-службой «Ростелекома».

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