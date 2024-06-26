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Билайн запустил «Группу быстрого реагирования» для борьбы с мошенничеством

Телеком 26.06.2024 10:10 Реклама
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26.06.2024 10:10 Реклама


Это отдельное направление поддержки билайна. Если клиент считает, что оказался под воздействием злоумышленников, ему помогут сотрудники поддержки оператора. Сделать это просто — с помощью электронного консультанта билайна по номеру 0611 или в чате мобильного приложения.
Под атакой мошенников счет идет на секунды. Теперь первое, что слышит клиент, набирая 0611,  — предупреждение билайна о том, что не стоит сообщать личные данные и коды из смс по телефону, а договор на услуги связи бессрочный и продлевать его не нужно. Далее можно сообщить о попытке мошенничества и связаться с «Группой быстрого реагирования».
Для защиты клиентов билайн разработал сервисы под общим названием «Моя безопасность», которые позволяют свести к минимуму возможность получения мошеннического или спам-звонка. В частности, «Виртуальный помощник», базовая версия которого доступна бесплатна, не пропустит нежелательные вызовы, поговорив за вас с их инициаторами. Проделанная работа уже приносит результаты: за последние 2 месяца число обращений по теме мошенничества на горячую линию билайна снизилось более чем в 2 раза.
Фото билайн
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