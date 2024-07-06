Общество

В Волгограде срочно соорудят обводной трубопровод на поврежденной КНС

Общество 06.07.2024 22:07
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06.07.2024 22:07


В оперативном штабе озвучили планы на сегодняшнюю ночь по ликвидации последствий взрыва на канализационно-насосной станции. Как сообщает V102.RU, для обеспечения доступа к поврежденному объекту  будет оборудован обводной трубопровод, который соединит технически исправные участки коммуникаций в обход полуразрушенного здания.
На место ЧП уже в срочном порядке подвозят металлические трубы диаметром 630 мм. Для функционирования обводного трубопровода будут доставлены и смонтированы четыре насоса. Электроснабжение насосного оборудования обеспечат специалисты подразделения ПАО «Россети» и АО «Волгоградоблэлектро».
В мэрии заверили, что  это позволит не только получить доступ к поврежденной КНС, но и обеспечить стабильное функционирование системы водоотведения.
Между тем, жители, комментируя сегодняшнее происшествие, сообщают об исчезновении воды  в Кировском и Советском районах. Ранее в концессиях заявляли, что для снижения нагрузки на сети водоотводения на период организации временной схемы отвода стоков будет ограничена подача горячего водоснабжения потребителям Кировского района.



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