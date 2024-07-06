



В оперативном штабе озвучили планы на сегодняшнюю ночь по ликвидации последствий взрыва на канализационно-насосной станции. Как сообщает V102.RU, для обеспечения доступа к поврежденному объекту будет оборудован обводной трубопровод, который соединит технически исправные участки коммуникаций в обход полуразрушенного здания. В оперативном штабе озвучили планы на сегодняшнюю ночь по ликвидации последствий взрыва на канализационно-насосной станции. Как сообщает V102.RU, для обеспечения доступа к поврежденному объекту будет оборудован обводной трубопровод, который соединит технически исправные участки коммуникаций в обход полуразрушенного здания.

На место ЧП уже в срочном порядке подвозят металлические трубы диаметром 630 мм. Для функционирования обводного трубопровода будут доставлены и смонтированы четыре насоса. Электроснабжение насосного оборудования обеспечат специалисты подразделения ПАО «Россети» и АО «Волгоградоблэлектро».В мэрии заверили, что это позволит не только получить доступ к поврежденной КНС, но и обеспечить стабильное функционирование системы водоотведения.Между тем, жители, комментируя сегодняшнее происшествие, сообщают об исчезновении воды в Кировском и Советском районах. Ранее в концессиях заявляли, что для снижения нагрузки на сети водоотводения на период организации временной схемы отвода стоков будет ограничена подача горячего водоснабжения потребителям Кировского района.