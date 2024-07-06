В концессиях объяснили проблемы с водой в Волгограде паникой

- Ещё раз заявляем: подача ХВС потребителям Красноармейского, Кировского и Советского районов НЕ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ и ограничение не планируется. В случае изменения ситуации о времени и территории ограничения подачи воды будет сообщено дополнительно и заблаговременно! Понижение давления воды либо её отсутствие сейчас носит временный характер из-за повышенного разбора воды. Специалисты «Концессий водоснабжения» предпринимают все меры для нормализации подачи давления, - говорится в комментарии.
Ранее V102.RU сообщало, что жители, комментируя сегодняшнее происшествие, жаловались на отсутствие воды в Кировском и Советском районах. Ранее в концессиях заявляли, что для снижения нагрузки на сети водоотводения на период организации временной схемы отвода стоков будет ограничена подача горячего водоснабжения потребителям Кировского района.