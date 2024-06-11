



Оператор увеличил скорость мобильного интернета и улучшил качество голосовой связи в населенных пунктах Волгоградской области, где располагаются загородные лагеря круглогодичного и летнего пребывания детей. Модернизация коснулась как стационарных, так и палаточных мест отдыха.

В летний период Tele2 уделяет особое внимание контролю качества связи в местах детского отдыха, чтобы гости учреждений могли всегда оставаться на связи с родными. Так, на старте сезона школьных каникул оператор улучшил покрытие и емкость сети в поселках и станицах, расположенных вблизи детских оздоровительных учреждений.Благодаря проведенным техническим работам отдыхающие и персонал могут пользоваться качественной связью и мобильным интернетом на территории детских лагерей.

Модернизация прошла в Камышине вблизи МБУ «Оздоровительно-образовательный центр санаторного типа», станицах Тишанской у оздоровительного лагеря «Чайка» и Филоновской рядом с местом детского отдыха «Золотой колос». Звонить и общаться в мессенджерах могут гости учебно-оздоровительного комплекса «Марафон» в хуторе Новенький и санатория «Качалинский» Иловлинского района. Также улучшения затронули территории лагерей «Авангард», расположенного в Средней Ахтубе, «Чайка» в поселке Кирова, «Участие», находящегося в Садах Придонья, «Хопер» под хутором Котовский и другие локации.

Помимо стационарных оздоровительных учреждений, Tele2 улучшила качество связи в традиционных районах размещения летних палаточных лагерей. Смотреть видеоконтент, слушать музыку и делиться впечатлениями от отдыха смогут юные гости ДОПЛ «Каравай», расположенном в Среднеахтубинском районе, «Феникс» поселка Привольный, «Юность» поселка Сады Придонья.

Евгений Брюзгин, директор волгоградского филиала Tele2:

— Детям и родителям важно всегда оставаться на связи, особенно во время летних каникул, когда они расстаются на довольно продолжительное время. Стабильный и устойчивый сигнал не только позволяет ребятам «серфить» в интернете, смотреть видео онлайн, общаться в мессенджерах и соцсетях, но и дает возможность работникам учреждений в случае непредвиденной ситуации оперативно связываться с экстренными службами. При этом,модернизация оборудования обеспечивает привычно высокий уровень сервиса и жителям населенных пунктов, на территориях которых расположены детские учреждения даже в «горячий» сезон.

ФотоTele2

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