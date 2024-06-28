Летние приключения: Tele2 обновила онлайн-путеводитель «Тревел-гид»





Оператор приглашает открыть новый сезон путешествий по России с проектом «Тревел-гид». В цифровом путеводителе компания собрала увлекательные маршруты по новым и необычным местам со всей страны, а также приятные скидки и бонусы от партнеров. В каждой локации гида доступен быстрый интернет от Tele2.

С онлайн-проектом «Тревел-гид» , который направлен на развитие внутреннего туризма, путешественники могут открыть для себя новые увлекательные маршруты в разных уголках России. Из южных направлений в нем представлены Волгоградская и Ростовская области, а также Краснодарский край и Республика Адыгея, – в этих регионах Tele2 собрала коллекцию из 45 уникальных локаций.

В Волгоградской области путеводитель проведет по хутору Лебяжья Поляна, селу Горный Балыклей, станице Голубинская, а также двум сельским поселениям региона. Кроме этого, путешествуя с гидом, можно изучить такие города как Волгоград, Волжский, Камышин и Краснослободск. В список вошли не только известные направления, но и места, которые пока мало знакомы широкой аудитории – что-то новое для себя смогут открыть и туристы, и местные жители, а также те, кто уже пользовался советами гида в прошлом году.

Путешественники смогут познакомиться с принципами работы шоколадной фабрики в Музее шоколада, прокатиться верхом на лошадях по лесным тропинкам в эко-клубе «Магия свободы» и окунуться в мир сказок в «Сахарном замке». Есть локации и для семейного отдыха: аттракцион «Тюбинговые горки» и Приволжская детская железная дорога, на которой дети и подростки могут обучиться тонкостям работы на железнодорожном транспорте.

Кроме этого в гид вошли пять природных достопримечательностей, среди них: загадочная гора Ведьмин Клык в Калачевском районе и озеро Эльтон, которое считается самым крупным соленым озером во всей Европе.

Онлайн-путеводитель «Тревел-гид» открыт для всех желающих, в том числе – для абонентов других операторов. Клиенты Tele2 будут на связи во всех локациях гида благодаря быстрому и надежному интернету. Кроме того, для них представлены скидки и бонусы от партнеров компании – с ними поездки по России станут выгоднее.

Константин Мотлях, директор макрорегиона «Юг» Tele2:

– Юг страны богат на интересные маршруты и локации, при этом не все из них знакомы широкой аудитории. В нашем путеводителе мы постарались собрать нерастиражированные места, чтобы показать, сколько увлекательных открытий ждет в регионе как туристов, так и местных жителей. При этом интересные направления в «Тревел-гиде» для себя найдут и те, кто уже успел оценить его возможности в прошлом году: для этого мы полностью обновили подборку южных локаций. Неизменными остаются условия, которые мы предлагаем клиентам Tele2 в путешествиях с гидом: надежный и качественный интернет в каждой точке проекта, а также приятные скидки и бонусы от наших партнеров.

Фото предоставлено пресс-службой Tele2

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