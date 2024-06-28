Летние приключения: Tele2 обновила онлайн-путеводитель «Тревел-гид»

Телеком 28.06.2024 13:49 Реклама
0
28.06.2024 13:49 Реклама
Оператор приглашает открыть новый сезон путешествий по России с проектом «Тревел-гид». В цифровом путеводителе компания собрала увлекательные маршруты по новым и необычным местам со всей страны, а также приятные скидки и бонусы от партнеров. В каждой локации гида доступен быстрый интернет от Tele2.
С онлайн-проектом «Тревел-гид», который направлен на развитие внутреннего туризма, путешественники могут открыть для себя новые увлекательные маршруты в разных уголках России. Из южных направлений в нем представлены Волгоградская и Ростовская области, а также Краснодарский край и Республика Адыгея, – в этих регионах Tele2 собрала коллекцию из 45 уникальных локаций.
В Волгоградской области путеводитель проведет по хутору Лебяжья Поляна, селу Горный Балыклей, станице Голубинская, а также двум сельским поселениям региона. Кроме этого, путешествуя с гидом, можно изучить такие города как Волгоград, Волжский, Камышин и Краснослободск. В список вошли не только известные направления, но и места, которые пока мало знакомы широкой аудитории – что-то новое для себя смогут открыть и туристы, и местные жители, а также те, кто уже пользовался советами гида в прошлом году.
Путешественники смогут познакомиться с принципами работы шоколадной фабрики в Музее шоколада, прокатиться верхом на лошадях по лесным тропинкам в эко-клубе «Магия свободы» и окунуться в мир сказок в «Сахарном замке». Есть локации и для семейного отдыха: аттракцион «Тюбинговые горки» и Приволжская детская железная дорога, на которой дети и подростки могут обучиться тонкостям работы на железнодорожном транспорте.
Кроме этого в гид вошли пять природных достопримечательностей, среди них: загадочная гора Ведьмин Клык в Калачевском районе и озеро Эльтон, которое считается самым крупным соленым озером во всей Европе.
Онлайн-путеводитель «Тревел-гид» открыт для всех желающих, в том числе – для абонентов других операторов. Клиенты Tele2 будут на связи во всех локациях гида благодаря быстрому и надежному интернету. Кроме того, для них представлены скидки и бонусы от партнеров компании – с ними поездки по России станут выгоднее.
Константин Мотлях, директор макрорегиона «Юг» Tele2:
– Юг страны богат на интересные маршруты и локации, при этом не все из них знакомы широкой аудитории. В нашем путеводителе мы постарались собрать нерастиражированные места, чтобы показать, сколько увлекательных открытий ждет в регионе как туристов, так и местных жителей. При этом интересные направления в «Тревел-гиде» для себя найдут и те, кто уже успел оценить его возможности в прошлом году: для этого мы полностью обновили подборку южных локаций. Неизменными остаются условия, которые мы предлагаем клиентам Tele2 в путешествиях с гидом: надежный и качественный интернет в каждой точке проекта, а также приятные скидки и бонусы от наших партнеров.
Фото предоставлено пресс-службой Tele2
Реклама. ООО «Т2 Мобайл». ИНН 7743895280
И снова здравствуйте, любимые киногерои — Wink.ru представляет календарь премьер в июле28.06.2024 16:13 Реклама
Телеком 28.06.2024 16:13 Реклама
MMS-рассылки выросли в четыре раза26.06.2024 14:28 Реклама
Телеком 26.06.2024 14:28 Реклама
Билайн запустил «Группу быстрого реагирования» для борьбы с мошенничеством26.06.2024 10:10 Реклама
Телеком 26.06.2024 10:10 Реклама
В отпуск с новеньким смартфоном — «Летний марафон выгод» в билайне24.06.2024 16:00 Реклама
Телеком 24.06.2024 16:00 Реклама
«Ростелеком» выходит на рынок услуг бронирования отелей18.06.2024 12:13 Реклама
Телеком 18.06.2024 12:13 Реклама
Лаборатория МегаФона протестировала Р-ФОН14.06.2024 14:15 Реклама
Телеком 14.06.2024 14:15 Реклама
«Твоя выгода» - билайн предлагает скидки на связь14.06.2024 10:37 Реклама
Телеком 14.06.2024 10:37 Реклама
«Ростелеком» обеспечил цифровыми услугами турбазу «Рай-город» в Волгоградской области11.06.2024 14:45 Реклама
Телеком 11.06.2024 14:45 Реклама
LTE и у речки, и в палатке: Tele2 улучшила связь в детских лагерях в Волгоградской области11.06.2024 12:28 Реклама
Телеком 11.06.2024 12:28 Реклама
Tele2, Т-Банк и Т-Мобайл договорились о сотрудничестве в противодействии мошенничеству07.06.2024 11:41 Реклама
Телеком 07.06.2024 11:41 Реклама
«Ваши пороки – их тайная сила»: 24 июня премьера откровенной драмы «Чистые» на Wink.ru06.06.2024 17:29 Реклама
Телеком 06.06.2024 17:29 Реклама
«Ростелеком» и «СКБ Контур» расширяют сотрудничество в сфере информационной безопасности06.06.2024 10:29 Реклама
Телеком 06.06.2024 10:29 Реклама
МегаФон разовьет системы видеоаналитики вместе с Ivideon05.06.2024 17:21 Реклама
Телеком 05.06.2024 17:21 Реклама
«Ростелеком» переведет биллинг на российскую основу29.05.2024 10:05 Реклама
Телеком 29.05.2024 10:05 Реклама
В городах России добавили инноваций системам экомониторинга28.05.2024 13:44
Телеком 28.05.2024 13:44