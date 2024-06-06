Телеком

«Ростелеком» и «СКБ Контур» расширяют сотрудничество в сфере информационной безопасности

Телеком 06.06.2024 10:29 Реклама
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06.06.2024 10:29 Реклама


«Ростелеком» и «СКБ Контур» совместно разработают меры противодействия угрозам в области информационной безопасности. Соглашение об этом компании подписали на Петербургском международном экономическом форуме. 
В рамках сотрудничества «Ростелеком» и СКБ Контур будут совместно решать задачи модернизации цифровой инфраструктуры для противодействия киберугрозам, разрабатывать системы расследования инцидентов, а также изучать и тестировать новые продукты и решения в области информационной безопасности. Эксперты компаний также будут разрабатывать инструменты мониторинга, сбора и анализа данных для выявления потребностей в цифровых продуктах отечественного производства. Кроме того, партнерство предполагает совместное создание и развитие масштабируемой модели ускоренной подготовки кадров, обладающих продвинутыми ИТ-компетенциями в области защиты информации. 
«Ростелеком» и «СКБ Контур» объединяют усилия, чтобы максимально точно отвечать на запросы клиентов в сфере информационной безопасности. Сегодня такие партнерства не только позволяют защищать собственные интересы, но также способствуют развитию рынка в целом, обеспечивая качественное и безопасное решение задач для бизнеса любого масштаба. Вместе мы сможем создавать конкурентоспособные цифровые продукты и сервисы для эффективной работы в условиях роста киберугроз, — отметил старший вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» Валерий Ермаков.
— У «Контура» уже налажено сотрудничество с уральским подразделением компании «Ростелеком»: мы активно взаимодействуем в сфере информационной безопасности. Приятно, что сегодня мы идем по пути укрепления нашего партнерства и заключаем соглашение на федеральном уровне. Объединение усилий команд «Контура» и “Ростелекома”, обмен лучшими наработками в области кибербезопасности и внедрения ее инструментов на базе искусственного интеллекта будут способствовать повышению защищенности бизнес-процессов компаний и эффективности всей индустрии цифровизации нашей страны, — сказал генеральный директор «СКБ Контур» Михаил Сродных.
Фото ПАО «Ростелеком».
Реклама. ПАО «Ростелеком», ИНН 7707049388

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