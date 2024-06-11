



«Ростелеком» подключил оптический интернет и развернул сеть Wi-Fi для новой туристической базы «Рай-город» в Светлоярском районе Волгоградской области. Теперь гостям и сотрудникам заведения доступны современная связь и другие цифровые сервисы.

— Наша турбаза с прекрасными условиями проживания, в том числе и для семей с детьми, расположена на берегу Волги. Однако качество мобильной связи нас не устраивало. Теперь, благодаря «Ростелекому», мы эту проблему убрали и обеспечили нашим гостям комфорт и спокойствие. Более того, за счет грамотного распределения по территории точек доступа к сети Wi-Fi пользоваться интернетом можно и на улице, и в домиках. В планах дальнейшее повышение качества и расширение разнообразия наших услуг, — отметил Василий Казначеевский, руководитель базы отдыха «Рай-город».

Цифровое решение от «Ростелекома» «Wi-Fi для гостей» не только позволяет организовать публичную сеть Wi-Fi с разными способами авторизации по закону, но и помогает решить целый комплекс бизнес-задач, например, лучше узнать своих клиентов и продвигать услуги. Сервис на основании мониторинга составляет демографический портрет посетителей, с помощью опросов выявляет интересы и пожелания гостей. Эти данные используются для персонализации предложений и улучшения обслуживания клиентов в целом. С помощью личного кабинета пользователь может настроить стартовую страницу, сделав ее рекламной или информационной, блокировать нежелательные сайты, анализировать статистические данные.

— Привлекательность туристических мест для отдыха во многом зависит от наличия современной мобильной связи и интернета. «Ростелеком» предлагает туристической индустрии комплексные цифровые проекты, которые смогут поднять реноме компаний, создать более привлекательные условия для гостей. Мы проявляем индивидуальный подход к каждому клиенту, решаем кейс с учетом масштаба компании, месторасположения объектов на территории и потребности в современных цифровых услугах. Уверен, какие бы не были интересы бизнеса, «Ростелеком» предоставит возможности для их реализации, — рассказал Федор Абрамов, директор по работе с государственным и корпоративным сегментами Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».

В настоящее время сервисами «Ростелекома» пользуются более 15 тысяч частных компаний и государственных учреждений Волгоградской области.

Информацию о цифровых решениях «Ростелекома» для бизнеса можно получить по единому бесплатному номеру 8 800 200 3000 и на сайте компании.

Фото предоставлено ПАО «Ростелеком».

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