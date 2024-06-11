Телеком

«Ростелеком» обеспечил цифровыми услугами турбазу «Рай-город» в Волгоградской области

Телеком 11.06.2024 14:45 Реклама
0
11.06.2024 14:45 Реклама


«Ростелеком» подключил оптический интернет и развернул сеть Wi-Fi для новой туристической базы «Рай-город» в Светлоярском районе Волгоградской области. Теперь гостям и сотрудникам заведения доступны современная связь и другие цифровые сервисы. 
— Наша турбаза с прекрасными условиями проживания, в том числе и для семей с детьми, расположена на берегу Волги. Однако качество мобильной связи нас не устраивало. Теперь, благодаря «Ростелекому», мы эту проблему убрали и обеспечили нашим гостям комфорт и спокойствие. Более того, за счет грамотного распределения по территории точек доступа к сети Wi-Fi пользоваться интернетом можно и на улице, и в домиках. В планах дальнейшее повышение качества и расширение разнообразия наших услуг, — отметил Василий Казначеевский, руководитель базы отдыха «Рай-город».
Цифровое решение от «Ростелекома» «Wi-Fi для гостей» не только позволяет организовать публичную сеть Wi-Fi с разными способами авторизации по закону, но и помогает решить целый комплекс бизнес-задач, например, лучше узнать своих клиентов и продвигать услуги. Сервис на основании мониторинга составляет демографический портрет посетителей, с помощью опросов выявляет интересы и пожелания гостей. Эти данные используются для персонализации предложений и улучшения обслуживания клиентов в целом. С помощью личного кабинета пользователь может настроить стартовую страницу, сделав ее рекламной или информационной, блокировать нежелательные сайты, анализировать статистические данные.
— Привлекательность туристических мест для отдыха во многом зависит от наличия современной мобильной связи и интернета. «Ростелеком» предлагает туристической индустрии комплексные цифровые проекты, которые смогут поднять реноме компаний, создать более привлекательные условия для гостей.  Мы проявляем индивидуальный подход к каждому клиенту, решаем кейс с учетом масштаба компании, месторасположения объектов на территории и потребности в современных цифровых услугах. Уверен, какие бы не были интересы бизнеса, «Ростелеком» предоставит возможности для их реализации, — рассказал Федор Абрамов, директор по работе с государственным и корпоративным сегментами Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».
В настоящее время сервисами «Ростелекома» пользуются более 15 тысяч частных компаний и государственных учреждений Волгоградской области. 
Информацию о цифровых решениях «Ростелекома» для бизнеса можно получить по единому бесплатному номеру 8 800 200 3000 и на сайте компании.
Фото предоставлено ПАО «Ростелеком».
Реклама. ПАО «Ростелеком», ИНН 7707049388

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Телеком
11.06.2024 12:28 Реклама
Телеком 11.06.2024 12:28 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
07.06.2024 11:41 Реклама
Телеком 07.06.2024 11:41 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
06.06.2024 17:29 Реклама
Телеком 06.06.2024 17:29 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
06.06.2024 10:29 Реклама
Телеком 06.06.2024 10:29 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
05.06.2024 17:21 Реклама
Телеком 05.06.2024 17:21 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
29.05.2024 10:05 Реклама
Телеком 29.05.2024 10:05 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
28.05.2024 13:44
Телеком 28.05.2024 13:44
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
23.05.2024 15:58 Реклама
Телеком 23.05.2024 15:58 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
23.05.2024 13:25
Телеком 23.05.2024 13:25
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
23.05.2024 10:14 Реклама
Телеком 23.05.2024 10:14 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
22.05.2024 13:10 Реклама
Телеком 22.05.2024 13:10 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
20.05.2024 14:22 Реклама
Телеком 20.05.2024 14:22 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
16.05.2024 14:49
Телеком 16.05.2024 14:49
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
16.05.2024 11:32 Реклама
Телеком 16.05.2024 11:32 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
16.05.2024 09:39
Телеком 16.05.2024 09:39
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

16:05
ВТЗ провел корпоративный фестиваль национальных традицийСмотреть фотографии
15:36
В Волгограде после огласки в СМИ коммунальщики за сутки заменили стояк в девятиэтажкеСмотреть фотографии
14:45
«Ростелеком» обеспечил цифровыми услугами турбазу «Рай-город» в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:42
Бочаров вручил в Волгограде первые региональные ордена, медали и званияСмотреть фотографии
14:13
Участников СВО предложили освободить от процентов по кредитамСмотреть фотографии
13:16
В Волгограде спасатели подготавливают к открытию городские пляжиСмотреть фотографии
12:52
В Котово отложили суд по делу экс-мэра ЛесниченкоСмотреть фотографии
12:09
Русло реки Медведица расчищают в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:05
Пьяные игры с ножом грозят волжанину 15-летним срокомСмотреть фотографии
11:36
В Волжском предприниматель идет под суд за гибель ребенка в игровой комнате ТРК «Планета Лето»Смотреть фотографии
11:32
Главному приставу Волгоградской области назначили нового заместителяСмотреть фотографии
11:23
Сотрудники энергосбытовой компании подняли в Волгограде особый флагСмотреть фотографииCмотреть видео
11:00
В Волгограде городские службы оценили протяженность трещин на дорогахСмотреть фотографии
10:45
«Росгосстрах» выплатил волгоградским аграриям за ущерб от заморозков почти 360 млн рублейСмотреть фотографии
10:42
В Волгоградской области выросло число пострадавших от укусов животныхСмотреть фотографии
10:08
Иномарка сбила медлительного самокатчика в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
10:05
Волгоградцев предупредили о проверке систем экстренного оповещенияСмотреть фотографии
09:58
На День России волгоградцев ждет пекло до +37ºСмотреть фотографии
09:33
Суд отменил оправдательный приговор волгоградцу за распространение детской порнографииСмотреть фотографии
09:31
В Волгограде госкорпорация пожертвовала для бойцов СВО автомобиль Chevrolet EpicaСмотреть фотографии
09:27
Адвокат генерала Попова назвал СВО шансом приостановить делоСмотреть фотографии
07:49
Размер вознаграждения за работу на выборах утвердили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:52
Магазин в Ерзовке под Волгоградом тушили 4 часаСмотреть фотографии
21:52
Расписание пригородных поездов в Волгоградской области изменится 12 июняСмотреть фотографии
21:14
Волгоградского депутата с позывным «Спилберг» наградили медалью Минобороны РФСмотреть фотографии
20:46
Одноэтажный магазин горит в Ерзовке Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:24
В России нарушителям ПДД предлагают возвращать водительские права, но не всемСмотреть фотографии
20:00
Лучших врачей наградили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:53
Под Волгоградом третьи сутки продолжается горение полигона с отходамиСмотреть фотографии
19:10
Облсуд поставил точку в деле о жестоком убийстве волгоградца на пристани им. РудневаСмотреть фотографии
 